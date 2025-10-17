Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem gibi birbirinden usta isimlerle Kurtlar Vadisi’nde rol alan Kenan Çoban dizide Abdülhey karakterini canlandırıyordu. Ünlü oyuncu pılısını pırtısını toplayıp Çanakkale’ye yerleşmiş. Ünlü oyuncu İstanbul’a sadece set için geliyor.

Şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde 'Malkoçoğlu Bali Bey' karakterine hayat veren Çoban, özel hayatını gözlerden uzakta yaşıyor.

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Bir dönem Türkiye'nin dizi dünyasına damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulmaya izlenmeye devam ediyor. 'Abdülhey'i canlandıran Kenan Çoban'ın ise kim olduğu merak ediliyor.

Elazığ doğumlu Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 yılında dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı. İlk televizyon deneyimini 'Kurtlar Vadisi' isimli dizide canlandırdığı 'Abdülhey 'rolüyle yaşadı. Başarılı oyunculuk performansıyla bu dizide yıldızını parlattı.

KENAN ÇOBAN EVLİ Mİ?

2011 yılında ilk evliliğini Dilek Özkan ile yapan Kenan Çoban, 5 ay içerisinde boşandı. İkinci evliliğini ise 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2015-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fahri) (TV Dizisi)

2014 – Beyaz Karanfil (Zülfü) (TV Dizisi)

2014 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Abdülhey) (Sinema Filmi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Abdülhey) (TV Dizisi)

2007 – Ayrılık (Kerem) (TV Dizisi)

2005 – Kurtlar Vadisi Irak (Abdülhey) (Sinema Filmi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Abdülhey) (TV Dizisi)

.