Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ının son hali ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı.

Dizide Çeto Başkan karakterine hayat veren Şefik Onatoğlu'nun değişimi, izleyiciler arasında ilgi odağı oldu.

Sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken Onatoğlu'nun son haline yorum yağdı.

ALMANYA'YA YERLEŞTİ

Çeto Başkan ve Muro karakterlerinin atışmaları, yıllar sonra bile hatırlandığı bildirildi.

Yıllar önce Almanya'ya taşınan Şefik Onatoğlu, hayatını burada devam ettiriyor.

Uzun yıllardır gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Onatoğlu, son haliyle sevenlerini şaşkınlığa neden oldu.

'ÇETO BAŞKAN ÖZLEDİK SENİ'

Çekirdek ailesiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Şefik Onatoğlu'na, “Çeto Başkan özledik seni”, “Hala karizmasın”, “Hiç değişmemişsin” gibi yorumları beraberinde getirdi.

Şimdilerde 39 yaşında olan oyuncu, yıllara meydan okudu.