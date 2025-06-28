Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ıydı! Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı... Kendi işinin patronu oldu

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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ıydı! Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı... Kendi işinin patronu oldu

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Güllü' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakmıştı. Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş son haliyle gündem olmuştu.

Gözlerden uzak bir hayat süren Erhan Ufak, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü karakterine hayat vermişti. Kurtlar Vadisi’nin oyuncularının son halleri sosyal medyada gündeme gelirken Erhan Ufak, 140 kilodan 85 kiloya kadar düştü.

Türkiye’yi terk edip oyunculuğu bırakan ünlü isim son hali çok merak ediliyor. Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun gibi birbirinden başarılı oyuncuların bir dönem yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hala popülerliğini koruyor.

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AZERBAYCAN’A YERLEŞTİ

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.

Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, burada kendi işini kurdu. Türk Sanat Akademisi kurarak hem Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü olmayı başardı.

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Ufak açtığı Türk Sanat Akademisi için "Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Azerbaycanlı dostlarımıza kamera önü ve arkası eğitimleri veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Erhan Ufak'ın son haline kısa sürede yorum yağdı. Sosyal medyada; 'gençleşmiş resmen', 'tek değişen şey yıllar', 'yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

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