Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan’ıydı! Ünlü oyuncunun son hali hayrete düşürdü

Sosyal medya hesabından 'tek değişen yıllar' diyerek son halini paylaşan Erhan Ufak, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile büyük bir değişim yaşadı. 140 kilodan 85 kiloya düşen ünlü isim, 55 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu.

TÜRKİYE’Yİ TERK ETMİŞTİ

Her bölümüyle izleyicisini maceradan maceraya sürükleyen Kurtlar Vadisi dizisinin ardından ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etmişti. Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, burada bakın ne iş yapıyor.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA KÜLTÜREL KÖPRÜ

Erhan Ufak yerleştiği Azerbaycan’da Türk Sanat Akademisi kurarak hem Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü kurdu.

Ünlü oyuncunun değişimini görenler "Zayıflamışsın", "Abi sadece yıllar değişmemiş aynaya bir bak", "Abi bu ne güzel zayıflamak" yorumlarında bulundu.

ERHAN UFAK KİMDİR?

Erhan Ufak, 5 Mayıs 1978'de Elazığ'da doğdu. Fenomen dizi Kurtlar Vadisi serisinde "Güllü Erhan" karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncu dizinin 2003'te başlayan ilk sezonundan itibaren yer alan Ufak, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Irak ve Kurtlar Vadisi Vatan gibi yapımlarda da aynı karakterle izleyici karşısına çıktı.

Erhan Ufak, dizideki sempatik ve neşeli tavırlarıyla hafızalara kazındı. Oyunculuğun yanı sıra iş hayatına da atıldı. 2015 yılında Süreyya Kul ile evlendi. Bu evlilikten Mehmet Can ve Miray adında iki çocuğu dünyaya geldi. Ayrıca, bir dönem fazla kilolarıyla gündeme gelen Ufak, 2017'de geçirdiği tüp mide ameliyatıyla 55 kilo vererek büyük bir değişim geçirdi.

Son yıllarda Türkiye’den ayrılarak Azerbaycan’a yerleşen Erhan Ufak, burada Türk Sanat Akademisi’ni kurdu. Bu girişimle, hem deneyimlerini gençlerle paylaşmakta hem de sanat alanında yeni bir kariyer inşa etti.