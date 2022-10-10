Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

Şaşmaz'ın 9 yaşına giren oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Nagehan Kaşıkçı, 'Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum' sözleriyle uzun süre gündem olmuştu.