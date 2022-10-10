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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Necati Şaşmaz, büyük oğlunun doğum gününü kutlamak için kural bozdu. Ünlü oyuncu oğullarıyla olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Galeri Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:11
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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, kural bozarak Instagram hesabından çocuklarıyla olan fotoğraflarını yayınladı.

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu, Nagehan Kaşıkçı’yla evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir’le fotoğraf paylaştı.

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

Büyük oğlu Ali Nadir bugün 9 yaşına giren oyuncunun, bu nedenle paylaşım yaptığı öğrenildi.

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

Şaşmaz'ın 9 yaşına giren oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Nagehan Kaşıkçı, 'Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum' sözleriyle uzun süre gündem olmuştu.

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

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Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu

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