Kurtlarla Dans filminin yıldızıydı! Usta oyuncudan kötü haber geldi

"The Great Detective", "Running Brave", “Maverick”, “Die Hard with a Vengeance”, “The Green Mile” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Graham Greene'den kötü haber geldi.

Kurtlarla Dans filmindeki oyunculuğuyla Oscar adaylığı alan usta aktör, uzun süredir mücadele rahatsızlıklarıyla mücadele ediyordu. Usta oyuncu Kanada’da hayatını kaybetti.

VEFATINI MENAJERİ DUYURDU

Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri duyurdu. Greene'in menajeri Michael Greene (akraba değil) Deadline'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ahlak, etik ve karakter sahibi harika bir adamdı ve sonsuza dek özlenecek."

GRAHAM GREENE KİMDİR?

1952 yılında Ontario’da dünyaya gelen Graham Greene, kariyerine tiyatro ile başladı. 1980'li yıllarda sinemaya geçen ünlü oyuncu, 1990 yapımı Kevin Costner imzalı “Dances with Wolves" (Kurtlarla Dans) filmindeki performansıyla büyük beğeni topladı ve Oscar’a aday gösterildi.