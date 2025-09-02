Kurtlarla Dans filminin yıldızıydı! Usta oyuncudan kötü haber geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kurtlarla Dans filminin yıldızıydı! Usta oyuncudan kötü haber geldi

1990 yapımı Kurtlarla Dans filmindeki performansıyla tanınan usta aktör Graham Greene, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

"The Great Detective", "Running Brave", “Maverick”, “Die Hard with a Vengeance”, “The Green Mile” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Graham Greene'den kötü haber geldi.

Kurtlarla Dans filmindeki oyunculuğuyla Oscar adaylığı alan usta aktör, uzun süredir mücadele rahatsızlıklarıyla mücadele ediyordu. Usta oyuncu Kanada’da hayatını kaybetti.

0ll.webp

VEFATINI MENAJERİ DUYURDU

Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri duyurdu. Greene'in menajeri Michael Greene (akraba değil) Deadline'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ahlak, etik ve karakter sahibi harika bir adamdı ve sonsuza dek özlenecek."

kk.webpGRAHAM GREENE KİMDİR?

1952 yılında Ontario’da dünyaya gelen Graham Greene, kariyerine tiyatro ile başladı. 1980'li yıllarda sinemaya geçen ünlü oyuncu, 1990 yapımı Kevin Costner imzalı “Dances with Wolves" (Kurtlarla Dans) filmindeki performansıyla büyük beğeni topladı ve Oscar’a aday gösterildi.

ll.webp

Son Haberler
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Borsa İstanbul’da günün ilk yarısı kayıpla kapandı! (2 Eylül 2025)
BIST 100’de hafif düşüş: Neler oluyor?