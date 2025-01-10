‘Kürtleri kökleştirelim, Türkiye’ye karşı kullanalım!’

Türkiye’nin PKK’yı yeryüzünden silme kararlılığı Siyonistleri telaşlandırdı. İsrail’de Türkiye’ye baskı yapılması için sesler yükselmeye başladı.

ABD, Siyonistlerin at koşturduğu devlet. Donald Trump bu ayın 20’sinde resmen ABD’nin başına geçecek.

Trump’ın Erdoğan’a övgüler düzmesinin ardından neler çıkacağını göreceğiz. Adam git-gelli. Kafa bir duruyor, bir çalışıyor. Geçmişte, Erdoğan’a ağır ifadeler kullanmıştı.

Türkiye, 9 Ekim 2019’da, Kuzey Suriye’de, PKK’yı silmek için Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmıştı. O gün ABD Başkanı Trump’ın R. T. Erdoğan’a gönderdiği mektup faş ediliyor.

Mektupta Trump, “Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım” diyor.

Barış Pınarı Harekâtı başladığı günkü tehdidini hatırlayalım:

“Sayın Cumhurbaşkanı, gelin iyi bir anlaşma yapalım! Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastör Brunson olayında yaşatmıştım.

Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı tavizleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Size güvenerek, [Mazlum Kobani'nin] bana yazdığı, elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum.”

Trump bizi açık açık tehdit ediyor. Bugün de aynı durumla karşı karşıyayız. “Kuzey Irak’ta PKK tamamen ya bitecek ya bitecek!” diyoruz. Trump’ın yine tavır almayacağını söyleyebilir miyiz?

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Trump, daha yeni Kuzey Suriye’den ABD askerlerini çekeceğini söylemişti. İsrail izin vermeden bir adım dahi atamaz. Kudüs’ü İsrail’in başşehri ilân eden o, Suriye’nin Golan tepeleri senin, istediğin gibi üstünde tepin, diyen de o.

ABD Başkanı’nın son sözlerine bakın:

“Erdoğan benim arkadaşım, Kürtlere saldırmamasını istedim ve kabul etti. Türkler ve Kürtler birbirlerinden nefret ediyor. Bu barış uzun süremez.”

Bizde “Kürt-Türk” diye bir ayırım mı var?! İran’da, Suriye’de, Irak’ta Kürtler var. Bizde de var. Karşılaştıralım bakalım kim kiminle bütünleşmiş.

Türkiye’de ayırım yok. Hiç kimseye, sen şu etnisitedensin, öteye git denmemiştir.

“Ayrışma”yı “Kürdüm” diyen biri nasıl isteyebilir?!

Siyonistlerin hedefi arz-ı mev‘ud’dur. Güneydoğu tahrif edilmiş Tevrat’ta yazdığı gibi vaat edilmiş topraklar içine giriyor. Elbette etnisiteyi kullanacaklardır.

Bir Müslüman, Siyonistlere teslim olabilir mi? Onların ideolojilerin kulluk edebilir mi?

PKK’nın başındakilerden başka, “Kürt” unsurdan kaçını Siyonistlerin emrine sokabilirsiniz?

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Eden Bar Tal diye birinin yediği herzeye bakın... Gazetecileri çağırmış nutuk atıyor:

“Uluslararası toplum, Türkiye'yi bu saldırıları ve cinayetleri durdurmaya çağırmalıdır. Kürtler uluslararası toplum tarafından korunmalıdır.”

Kim kime silah çekiyor!

Asıl silah kullanan İsrail’in, ABD’nin, Batı ülkelerinin uşakları PKK’nın militanlarıdır.

İsrail’de “Kamu diplomasisi uzmanı” sıfatı verilmiş David Hermelin adında biri, Türkiye’yi karşısına alıyor: “Bağımsız bir Kürt devleti kurulması yönünde çalışmak, İsrail’in dış politika ve güvenlik stratejisi açısından önemli bir adım. Bu ittifak, İsrail’in Orta Doğu’daki çıkarlarını ilerletebilir. Artık şartlar olgunlaşmış ve zaman gelmiştir” diyor ve ekliyor:

“Kürtlerle olan ittifakı güçlendirmek, özellikle Avrupa’da güçlü ve organize Kürt topluluklarının bulunduğu bölgelerde, diasporadaki Yahudi topluluklarının güvenliğini sağlamak için bir koruma kalkanı oluşturabilir. Bu topluluklar, İsrail’in çıkarlarını destekleyen politik bir köprü görevi görebilir ve aynı zamanda cihatçı radikallerin antisemitik saldırılarına karşı etkili bir savunma hattı oluşturabilir.”

David Hermelin’in söylemek istediği şu: “Kürtleri kökleştirelim ve onarı Türkiye’ye karşı kullanalım.”

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’da ötmeye başladı. “Suriyeli Kürt savaşçılara sadık kalmaya devam edeceğiz.” diyor.

Yakında diğer Avrupa devletleri de bize karşı düşmanlıkları göstermeye başlarlar. Hiç şüpheniz olmasın.

Bir an önce PKK’nın defteri dürülmelidir.