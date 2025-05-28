Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye kritik ziyaret: Herkes sorumluluğunu yerine getirmeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye’nin gündemindeki kritik konular masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtulmuş ve Bahçeli’nin görüşmesinde özellikle “Terörsüz Türkiye” süreci ve yeni anayasa çalışmaları ön planda yer aldı. Ziyaretin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“EN KISA SÜREDE BİR KOMİSYON KURULACAK”

Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli ile yeni sürecin yol haritasını ele aldıklarını ifade etti. Açıklamasında, “Sürecin nasıl ilerleyeceğini konuştuk. Terör artık çöpe atılacak. Sorumluluk TBMM'de. Her partinin yer aldığı bir komisyon kurulması gerekecek. Herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. En kısa sürede bir komisyon kurulacak” dedi.