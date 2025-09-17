Kurtulmuş'tan dikkat çeken komisyon mesajı!

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün "çatışma çözümü" alanında çalışmaları bulunan akademisyenler ile uzmanlar dinlendi.

Yaklaşık 6 saat süren toplantının kapanışında konuşma yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, herkesin kendi perspektifi açısından olayları değerlendirdiğini belirterek, şunları söyledi:

Numan Kurtulmuş tarih verdi! Komisyon sonlanacak

"Bütün bu değerlendirmeler sonunda benim şahsen sürece ilişkin olumlu bakış açımın daha da kuvvetlendiğini ifade etmek isterim. Özellikle bir Türkiye modelinin, bize özgü bir modelin ortaya konulabilmesi konusunda elimizde önemli imkanlar, önemli fırsatlar olduğunu birçok arkadaşımız, hocamız teyit etti, hatta bu çerçevede komisyonumuza ödevler verdiler. 'Eğer bunu yaparsanız tarihe geçersiniz' şeklinde ifadelerde bulundular. Artık bizim bu komisyonla ve süreçle ilgili 'eğer başarılı olursa' sözünü gündemden kaldırmamız lazım. Bu çalışmalar başarılı olmak zorundadır ve inşallah en kısa süre içerisinde de tamamlanacaktır.

"TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİ YETERLİ"

Komisyonda bugünkü konuşmalarda sıklıkla "negatif barış, pozitif barış" konularının gündeme getirildiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bizim nihai hedefimiz bu ülkede, bu bölgede tamamıyla pozitif barışın kurulması, artık bir daha insanların şiddet diliyle, silahın aracılığıyla konuşmaktan ziyade dostça, kardeşçe kazan-kazan prensibi içerisinde ellerindeki imkanlarını çoğaltarak, yeni bir Türkiye inşa etmesi ve yeni bir bölge inşa etmesidir. Bu çerçevede de Türkiye'nin tecrübesinin yeterli olduğu kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Salonda 2013'teki çözüm sürecine katılmış olan hem akademisyen hem milletvekilleri bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Öcalan serbest mi bırakılıyor? Numan Kurtulmuş yanıtladı

"Çözüm sürecinde yaşadığımız tecrübede elde ettiğimiz birikim ve ondan önceki süreçlerde elde edilen birikimlerin hepsi o zaman başarısız görünse bile onu sadece başarısız diye bir kenara koymamak lazım. Oradaki her bir çabanın bugün bu sürecin olgunlaşmasına önemli katkılar sunduğunu görüyorum. Bunlardan iyi bir şekilde istifade etmek herhalde hepimizin vazifesidir. Pozitif barış aynı zamanda gelecek tasarımını da ihtiva etmektedir. Biz ülkemiz için bu topraklar için vatanımız için gerçekten güçlü büyük Türkiye hedefi doğrultusunda yeni bir gelecek tasarımını ortaya koymak durumundayız. Bu da hiç şüphesiz kardeşlikten geçiyor, milli dayanışmamızı artırmaktan geçiyor, demokratik standartlarımızı yükseltmemizden geçiyor. Komisyonumuzun adına koyduğumuz bu kelimeler de sadece tesadüfen seçilmiş bir kelimeler değildir. Her birisinin birbiriyle irtibatta olduğuna inandığımız ve birisindeki yükselişin diğerlerini de yükselteceğini bildiğimiz konulardır. İnşallah Türkiye modelinin gerçekleşmesi konusunda herkesin çok büyük katkıları olacak."

Kurtulmuş'tan dikkat çeken PKK açıklaması! O soruya yanıt verdi

Türkiye'de tüm çevrelerin bu süreç için hassasiyetle çalışması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Şu uyarıyı da yapmak zorundayız her platformda. Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını isteyenler olduğu kadar sayısal olarak çok az olmakla birlikte istemeyenlerin de varlığını bilmemiz gerekiyor. Onların da süreci zehirlemesine mani olmamız gerekiyor. Çok önemsediğim bir şey daha var, illa dil. Bizim gerçekten kalıcı bir kardeşlik, barış, dayanışma istiyorsak burada bu dili de kurmak, kurgulamak ve çoğaltmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.