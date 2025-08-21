Kurtulmuş'tan dikkat çeken PKK açıklaması! O soruya yanıt verdi

TBMM Şeref Holü'nde Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, PKK'nın kendini feshi ve sembolik silah yakmasına ilişkin süreç konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Tarih belli aralıklarla bir tekrardan ibarettir" diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bir asır evvel içinde bulunduğumuz şartlar ne kadar zor ne kadar keskin bir takım sonuçları ortaya çıkartıyorsa bugün yaşadığımız şartların da benzerlikleri vardır. Çünkü içinde yaşadığımız coğrafya dünyanın en önemli coğrafyalarından birisidir. Şimdi yine çevremizin ateş çemberine döndüğü, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler çerçevesinde siyonist yönetimin akıl almaz oyunları ve işgal stratejileriyle bir cehennem çukuruna döndürüldüğü bu Orta Doğu'da dimdik ayakta durmak mecburiyetindeyiz.

Bunun yolu ecdadımızın sahip olduğu ruha sahip olmaktan geçiyor, emperyalizme hiçbir şekilde yol vermemekten geçiyor. Milli egemenlikten başka hiçbir egemenliğe boyun eğmemekten geçiyor. Bölgemizdeki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde asırlar boyunca sürdürdüğümüz bir özelliğimizin de altını çizmek istiyorum. Bu millet birlikte hareket etmek arasındaki itilafları gidermek mecburiyetindedir.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE HİÇBİR PAZARLIK YAPILMAMIŞ VE BUNDAN SONRA DA YAPILMAYACAKTIR"

Bu çerçevede Terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz, yüz yıllık cumhuriyet tarihimizin elli yılını işgal eden ve maalesef Türkiye'nin ayaklarına bir pranga gibi vurulan terörün sona erdirilmesi, Türkiye'de tam manasıyla birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanabilmesi için bir büyük çabanın içindeyiz. Şundan emin olun; birilerinin kafa karıştırmasına müsaade etmeyin. Bu süre içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzeb edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır.

Trabzon'un unutulmaz evladı Eren Bülbül'ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir. Terör örgütünün kendisini feshini ilan etmesi, silahlarını bırakmaya başlamasıyla birlikte TBMM olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz ve Türkiye'de oy veren vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 95'inin temsil edildiği, 11 siyasi partimizin içinde olduğu bir komisyonla millet adına duruma vaziyet etmeye gayret ediyoruz.

İşimizin zor olduğunun farkındayız ancak Türkiye bir daha terör belasıyla uğraşmayacak, elin oğlu bu ülkenin evlatlarına karşı sinsi planlar içinde olmayacak. Dünkü toplantılardan birisinde dinlediğimiz STK'lardan birisinin temsilcisi, 'Evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi esas almalıyız' dedi. Türkiye'nin bu önemli tarihi dönemecinde hep birlikte olmak, Türkiye'deki milli birlik ve beraberliği çok daha güçlü bir hale getirmek için hepimize sorumluluklar düşüyor."