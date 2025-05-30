Kurtulmuş'tan Özel'e ziyaret sonrası ilk açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş ile Özel arasındaki görüşme saat 14.00'te başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından basın açıklaması düzenlendi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SİYASET ÜSTÜ"

Kurtulmuş, "Terörüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölgenin inşa edilmesine de çok büyük katkı sağlayacak. Hedefimiz ülkemizi terör belasından kurtarmak. Terörsüz Türkiye siyaset üstüdür" dedi.

Ayrıca Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz yeni döneme ilişkin CHP'nin katkılarını beklediğimiz, bu sürecin açık, şeffaf ve bütün millete mal olmuş bir şekilde yürütülmesi konusunda teklif edecekleri her türlü konuya açık olduğumuzu ve burada sağlam, Meclis'in tamamını kapsayan bir komisyonla devam etmemizi ve tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olarak duran bu terör belasından Türkiye'nin kurtulması için hangi adımlar atılabilir onları müzakere ettik" ifadelerini kullandı.

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