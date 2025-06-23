Kurtulmuş'tan partilere çağrı! Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kuruluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekimde yaptığı konuşmalar ile başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci başladı. Terör örgütü PKK'nın fesih kararına kadar uzanan süreçte gelinen noktada TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak.

"KURTULMUŞ'TAN GRUP BAŞKANVEKİLLERE ÇAĞRI"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koçyiğit ayrıca komisyonun ismini açıkladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Meclis'teki komisyon meselesini çok konuştuk. Bu konuda Numan Kurtulmuş'un bütün başkanvekillerine yaptığı Toplumsal Barış ve Demokratikleşme Komisyonu'yla ilgili bir görüşme daveti var. Bu davetten büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Bütün partilerin buraya çağrılmış olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Meclis'in çalışma dönemine ara vermeden önce bu girişimin başlatılmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz."