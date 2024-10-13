Kurtulmuş’un çıkışına Tantan’dan sert tepki: Bu sözlerin anlamı Türk milletine karşı olmaktır

Numan Kurtulmuş’un Anayasa’nın 3. Maddesinin değiştirilmesi yönündeki açıklamalarına sert tepki gösteren Sadettin Tantan, “Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Türkiye, Türklerindir’ ve bunun ötesinde bir tanımlama gayreti içi boş bir tartışmadır” diyerek şöyle konuştu:

“TBMM başkanının, İktidarın bir yanında bulunan Hüdapar’ın ve diğer yanına almaya çalıştığı DEM’in etnik kimlik dayatmalarına zeytin dalı uzatma niyeti açığa çıkmış olup kendisi bunu TBMM başkanı sıfatı ile değil partili sıfatıyla yapmalıdır. Yeni bir millet kavramı yaratma gündeminin Türk milletinin talebi olmadığı açıktır. O zaman bu talep kimden gelmektedir? Geçmişte kamu kurum ve kuruluşlarından “T.C” ibaresini kaldıranların Anayasa’dan “Türklüğü” çıkarmak istemeleri tesadüfi değil aksine çok planlı ve organize bir politikadır”

HEDEF, TÜRKİYE’Yİ İÇTEN ÇÖKERTMEK

Bu politikanın Türkiye’nin bugün yaşadığı çoğu sorunun da temeli olduğuna vurgu yapan Sadettin Tantan devamla şunları söyledi: “Önce Hizbullah’ın siyasi uzantısına Anayasa’nın 4’ncü maddesini tartışmaya açtırmaya çalışıp gelen tepkiler üzerine suspus olanlar şimdi de TBMM başkanı üzerinden Anayasa’nın 3’ncü maddesini hedef almaktadır. “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” ifadesinden rahatsız olan bir zihnin özrü, açıklaması veya izahı yoktur. Bu açıkça Türk milletine karşı olmaktır. Türkiye dışarıdan çökertilebilecek bir ülke olmadığından içeriden çökertilmek istenmektedir. Yeni Anayasa tartışmalarıyla dolaşıma sokulan “millet” tartışması da bunun bir tezahürüdür. Siyasal İslamcıların, ülkemizin ödediği ağır bedellere rağmen halen ümmet anlayışını ön plana alarak “Türk Kimliği”ni yok saymaları akıl alır bir politika değildir.

TÜRK MİLLETİ BU OYUNLARI BOZACAK

Dünya Savaşı’nda Sevr ile parçalanmanın kıyısından dönen Türk milletine yeni bir millet kavramı dayatmanın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını belirten Sadettin Tantan, “Türk milletini, Büyük İngiliz Oyunu’ndan kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duymayan, O’nu ve değerlerini yıkmaya çalışan bir siyasi zihnin İngiliz muhiplerinden ne farkı vardır?” diye sordu.

Bugüne kadar izlediği politikalarıyla Cumhuriyet ve kazanımlarını zedeleyen iktidarın şimdi de “Yeni Anayasa” üzerinden “darbe Anayasası’ndan kurtuluyoruz” kisvesiyle bir gayret içinde olduğunu belirten Sadettin Tantan sözlerini şöyle noktaladı:

“Türk milleti bu oyuna gelmez. Oğuz boylarından, Sakalar-İskitlerden, Selçuklulardan, Osmanlı’dan beri Türk kimliği bu bölgenin en önemli kimliği olmuştur. Türk kimliğini mezhepsel ayrımcılığa tabi tutmak birleştirici değil bölücü bir yaklaşımdır. Geçmişte bunu icra edenlerin İngiliz Oyunu’nun bir parçası olduğu arşivlerde ve belleklerdedir. Türk milleti üzerine oynanan İngiliz Oyunu’nu bozacak güç ve kapasiteye sahiptir. Hiç kimse milletimizin takdirine sunmadan, Meclis’te anlık bir çoğunluk yakalayarak Anayasa’yı değiştirmeye, yeni bir millet kavramı yaratmaya kalkışmasın. Erken seçimden başka bir çıkış yolu yoktur. Türk milletinin sözünden üstün bir söz yoktur! Bu yurt bizim sahip çıkacağız!