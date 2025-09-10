Kurtuluş Savaşı'nda atılan bomba bugün patladı!

Kaynak: DHA
Bursa'da bir vatandaş tarafından bulunan el bombası panik yarattı. Bombanın Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü sahilinde bir vatandaş Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen bir el bombası buldu.

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE KALMIŞ!

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi sevk edildi. Çevre güvenliğini alan ekipler cisim üzerinde inceleme yaptı. Bomba üzerinde herhangi bir yazı veya seri numarası bulunamadı. El bombasının Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceği tahmin edildi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Tarihi mühimmat, uzman ekip tarafından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

