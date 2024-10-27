Kurtuluş savaşının simgesi! Atlar ile yola çıktılar

Kastamonu'da bir araya gelen yaklaşık 40 binici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde atları ile Kurtuluş Savaşı'nın simgesi İstiklal Yolu'nu geçmek için sürüşe başladı. Biniciler, 3 gün boyunca sürüş yapacakları tarihi yolda Cumhuriyet'in Kuruluşu'nun 101'inci yılını kutlayacak.

İNEBOLU'DA BULUŞTULAR

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nda atlarla milli mücadele ruhu yaşatılacak. Binicilik ve Kültür Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde atlarla İstiklal Yolu'nda sürüş yapacak. Bugün İnebolu ilçesinde bir araya gelen binciler, İstiklal Yolu'nun İnebolu-Kastamonu etabındaki 95 kilometrelik yolu atlarla geçmek için yola koyuldu. 3 gün sürecek sürüşün ardından anlamlı etkinlik Kastamonu il merkezinde sona erecek.

İSTİKLAL YOLU

Binicilik ve Kültür Derneği Başkanı Zeki Kütük, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen biniciler ile milli mücadele ruhunu yaşatmak istediklerini belirterek, "Farklı zamanlarda bir araya geliyoruz. Bugün de 2'incisini düzenlediğimiz İstiklal Yolu sürüşü için bir aradayız. Türkiye'nin her yerinden atlar ve biniciler geldi. Yaklaşık 35-40 biniciyiz. Bugünün anlamı için, İstiklal Yolu'nu tanıtmak, yeni nesillere bu duyguyu aktarmak için buradayız. Sayın Valimizin destekleri ile bunu her yıl düzenlemek istiyoruz" dedi.

Sürüşe Karabük'ten katılan Azra Ayrancı da, "Atalarımızın geçtiği, şehitlerin verdiği bu yolu atlarla geçeceğiz. Benim için .çok duygusal bir an olacak. Onların yaşadığı zorlukları biz yaşamayacağız ama bizim için de duygusal bir yol olacak" diye konuştu.