Kış aylarında da tüketilebilmesi için kurutulup, iplere dizilerek satılan, özellikle çorbası ile mükemmel bir lezzete sahip olan çiçek bamya fiyatı, gram altın fiyatına yaklaştı. Kuru bamyanın kilosu 3 bin liradan satılıyor. Yozgatlı baharatçı Orhan Dolangez, "'Böyle giderse Ramazan ayı içerisinde bir gram altın getiren bir kilo bamya vereceğiz'" dedi.

Bahçelerden yaş haldeyken toplanan, küçük taneleri bulunan bamya, kış aylarında da tüketilebilmesi için kurutulup, pazara sunuluyor. Yozgat’ta baharatçılık yapan Orhan Dolangez, kuru çiçek bamya fiyatlarının altın fiyatları ile yarıştığını, bir gram altın 3 bin 400 lira civarında işlem görürken, bamyanın da 3 bin liradan satıldığını söyledi.

Baharatçı Organ Dolangez, Amasyalı bamya toptancısı ile de telefon görüşmesi yaparak, bamya toptancısından 3 bin lira fiyat aldı.

Ramazan ayının ortalarına doğru kuru bamya fiyatının daha da artacağını belirten Dolangez, şöyle konuştu: