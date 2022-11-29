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Siz kuru fasulyeyi nasıl pişiriyorsunuz?

Kolesterol de artık hemen herkeste görülebilen bir hastalık haline dönüştü. O sorunun çaresi kuru fasulye! Kolesterolü düzenleyen o besin kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Ancak doğru pişirmeyi bilmeniz gerekiyor.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:05
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Kuru fasulyeyi yanlış mı pişiriyoruz?

Siz kuru fasulyeyi nasıl pişiriyorsunuz?
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Özellikle kilo vermeye çalışanlar genellikle detokslar ve diyetlere başvuruyor. Halbuki kilo vermek, aynı zamanda vücudu koruyup üstüne bir de vitamin ve mineral dolu beslenmek imkansız değil…

Yapılan araştırmalara göre haftada 3 kez bir porsiyon baklagil tüketilmesi vücut için inanılmaz faydalı. Bu baklagillerin bu şekilde tüketildiği takdirde yağ yakımını hızlandırdığı ve alınan yağların depolanmasını engellediği ve böylece vücudun bazı bölgelerindeki yağları yok ettiği görülüyor.
Kuru baklagiller bitkilerin kuru tohumlarıdır ve yağ içerikleri düşüktür. Kuru baklagiller; çoklu doymamış yağ asitleri, B12 dışındaki B grubu vitaminleri, E vitamini, kalsiyum, çinko, magnezyum, demir, diyet lifleri ve biyokatif bileşenlerden zengin olması sebebiyle beslenmemizde önem vermemiz gereken harika besinlerdir.

Sağlıklı beslenmede 50 gram yani 4 yemek kaşığı kadar baklagil tüketimi oldukça önemli bir yere sahip çünkü yüksek bitkisel protein ve diyet lifi sayesinde vücutta kalori yakımını arttırır. Böylece yakılan yağlara erir ve vücutta incelme kilo verme durumu oluşur.

Amilozdan zengin besin tüketimi kolorektal kanser için çok değerli bir koruyucu etki sağlar. Baklagillerde dirençli nişasta da fazla bulunur. Dirençli nişasta prebiyotik etkilidir. Baklagiller yüksek diyet lifinden dolayı obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanserleri önleyici etkisi bulunur. Çözünür diyet lifler sayesinde kolesterol düşürücü, kan şekerini düzenleme ve tokluk kan şekerini dengeleme gibi olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

PİŞİRİRKEN BUNU ASLA YAPMAMAK GEREKİYOR
 

Piştikçe besleyici değerleri artan baklagillerin tanelerinin dışında fitik asit bulunur ve sindirimde, kalsiyum, demir, çinko gibi elementlerin ve proteinlerin emilimini azaltır. Fitik asidi çözmek için baklagilleri bol suda yıkadıktan ve en az 24 saat ıslattıktan sonra pişirmek gerekiyor.

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