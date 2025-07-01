Kuru gözün perde arkası! Uzmanlar uyardı

Kuru göz sendromu, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve günlük yaşamı zorlaştıran bir sağlık sorunu olarak dikkat çekti.

Gözyaşının yetersiz üretimi ya da kalitesindeki bozulma nedeniyle ortaya çıkan bu rahatsızlık, gözlerde yanma, batma, kaşıntı ve bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösterdi.

Uzmanlar, kuru göz hastalığının sadece bir rahatsızlık değil, aynı zamanda yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren kronik bir durum olduğunu vurguladı.

Son bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, hastalığın teşhis ve tedavisinde yenilikçi yaklaşımların önemine işaret etti.

KURU GÖZ SENDROMU NEDİR?

Kuru göz sendromu, gözyaşının göz yüzeyini yeterince nemlendirememesi sonucu ortaya çıkan bir durum.

Gözyaşı, gözü dış etkenlerden koruyan ve korneanın beslenmesini sağlayan üç katmanlı bir yapıya sahiptir: su, yağ ve mukus. Bu katmanlardan herhangi birindeki eksiklik, gözyaşının hızlı buharlaşmasına veya düzgün dağılamamasına yol açarak kuru göz belirtilerini tetikledi.

Uzmanlar, “Kuru göz, modern yaşamın getirdiği çevresel faktörler ve sistemik hastalıklarla giderek daha sık görülüyor. Özellikle 40-60 yaş arasındaki kadınlarda hormonal değişiklikler nedeniyle risk artıyor” dedi.

YAŞAM KALİTESİNE DARBE VURAN BELİRTİLER

Kuru göz hastalığı, sadece fiziksel rahatsızlıkla sınırlı kalmıyor; hastaların günlük yaşamını da derinden etkiledi.

Okuma, bilgisayar kullanma, araç sürme gibi aktiviteler sırasında artan batma, yanma, yabancı cisim hissi ve bulanık görme, hastaların iş ve sosyal hayatını olumsuz etkiledi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden göz hastalıkları uzmanları, kuru göz sendromunun duygusal ve ruhsal sağlığı da tehdit ettiğini belirtti:

“Kuru göz, hastaların konsantrasyonunu bozarak stres ve kaygıyı artırabilir. Kronik vakalarda, görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlar bile ortaya çıkabilir.”

Yapılan araştırmalar, kuru göz sendromunun yaşam kalitesini kalp krizi sonrası durumla eşdeğer şekilde düşürebildiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, “Şikayetler sabahları hafif olsa da gün içinde artıyor. Uzun süreli ekran kullanımı ve kuru hava, belirtileri daha da kötüleştiriyor” uyarısında bulundu.

Çevresel ve Sistemik FaktörlerKuru göz sendromunun nedenleri, çevresel faktörlerden sistemik hastalıklara kadar geniş bir yelpazede yer alıyor.

Yaşlanma, hormonal değişiklikler (özellikle menopoz sonrası kadınlarda), Sjögren sendromu, romatoid artrit ve diyabet gibi otoimmün hastalıklar, gözyaşı üretimini azaltabiliyor. Ayrıca, antidepresanlar, antihistaminikler ve bazı tansiyon ilaçları gibi sistemik ilaçlar da kuru göze yol açabiliyor.

Çevresel faktörler arasında ise uzun süreli ekran kullanımı, klimalı ortamlar, sigara dumanı ve düşük nem oranı öne çıktı.

Uluslararası Oftalmoloji Akademisi’nden Dr. Stefano Barabino’nun liderliğinde yapılan bir çalışma, meibomian bez disfonksiyonunun (gözyaşının yağ tabakasını üreten bezlerdeki bozukluk) kuru göz vakalarının yaklaşık %80’inde temel neden olduğunu gösteriyor. Bu durum, özellikle gençlerde ve cilt problemleri olan bireylerde sıkça görüldü.

YENİLİKÇİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kuru göz tedavisinde temel hedef, gözyaşı üretimini artırmak, mevcut gözyaşını korumak ve göz yüzeyindeki iltihabı azaltmaktır. En yaygın tedavi yöntemi, suni gözyaşı damlaları ve jellerin kullanımı. Ancak, koruyucu madde içermeyen tek kullanımlık damlalar, alerjik reaksiyon riskini azalttığı için daha çok tercih edildi.

Uzmanlar, “Hafif vakalarda suni gözyaşı damlaları yeterli olabilir, ancak altta yatan nedenin belirlenmesi kritik önem taşıyor” dedi.

Son yıllarda geliştirilen yenilikçi tedaviler, kuru göz sendromunda umut vadetti.

Örneğin, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Atımı) tedavisi, meibomian bezlerinin fonksiyonunu iyileştirerek gözyaşı kalitesini artırıyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde uygulanan bu yöntem, birkaç seansta belirgin rahatlama sağladı. Ayrıca, Trombositten Zengin Plazma (PRP) tedavisi, orta ve şiddetli kuru göz vakalarında kornea epitel hücrelerinin yenilenmesini hızlandırarak etkili sonuçlar sundu.

Uzmanlar, “PRP tedavisi, büyüme faktörleri sayesinde klasik yöntemlere göre daha etkili” diyerek bu yöntemin avantajlarını vurguladı.

Kuru göz tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bol su tüketimi, omega-3 içeren besinler (balık, ceviz, keten tohumu), düzenli uyku ve ekran başında geçirilen sürenin azaltılmasını önerdi. Ayrıca, rüzgarlı havalarda koruyucu gözlük kullanımı ve klimalı ortamlarda nemlendirici cihazlar kullanılması, belirtileri hafifletmede etkili.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Kuru göz sendromu, ihmal edildiğinde korneada iltihaplanma, yara oluşumu ve hatta görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Uzmanlar, “Kuru göz, basit bir rahatsızlık gibi görünse de altta yatan ciddi sistemik hastalıkların habercisi olabilir. Erken teşhis ve tedavi, komplikasyon riskini azaltır” dedi.

Schirmer testi ve gözyaşı kırılma süresi (TBUT) gibi yöntemlerle hastalığın şiddeti kolayca belirlenebiliyor.

KURU GÖZLE MÜCADELEDE UMUT IŞIĞI

Kuru göz sendromu, modern yaşamın getirdiği zorluklarla giderek yaygınlaşsa da, bilimsel gelişmeler ve uzman önerileri sayesinde kontrol altına alınabildi.

Doğru teşhis, kişiye özel tedavi planları ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalar, yaşam kalitelerini geri kazanabiliyor.

Uzmanlar, belirtileri olan bireylerin vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmasını ve tedavi sürecine sabırla devam etmesini önerdi.