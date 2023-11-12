Kuru incir sağlık deposu mu

Kuru incir, içerdiği yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayarak kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlıyor. Gribal enfeksiyonların önlenmesinde tüketilen kuru incir, sindirimin kolaylaştırılmasını sağlıyor. Kuru incir içerdiği ‘benzaldehit’ maddesiyle kanserli hücrelerin büyümesini önlüyor. Magnezyumun yüzde 30’unu, fosforun yüzde 20’sini, B1 vitamininin yüzde 5’ini ve B2 vitaminin yüzde 4’ünü içeren kuru incir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

11 yıldan bu yana şire işi ile uğraştığını belirten Zeynel Abidin Karaoğlu, kuru incirin çok faydalı bir kış meyvesi olduğunu belirterek, “Kuru incir sindirim sistemine özellikle çok faydalı bir kış yiyeceğidir. Taze çıktığında çok kısa ömrü olduğu için insanlar fazla tüketemiyor. Bizim bölgemizde yetiştiği gibi genelde Ege Bölgesi’nde yetişiyor. Taze tüketildiği gibi kış aylarında da kurusunun tüketilmesi gereken bir ürün. Bağırsakların çalışması için mükemmel bir antioksidandır” diye konuştu.

İncirin cildi ve sinir sistemine olan faydalarını da anlatan Karaoğlu, “İncirin faydası sadece bağırsakları çalıştırması değil. İncir yüzü de güzelleştiriyor. Aralıklarla incir tüketilmesi gerekiyor. Çünkü aşırı yenildiği zaman şişmanlığa sebebiyet verebilir. Günlük bir iki tane yenilmesi faydalı olur. Bademle yenildiğinde insanın sinir sistemini yatıştırır” şeklinde konuştu.