Kuru incirde yeni dönem: 2025 hedefleri açıklandı!

Aydın Ticaret Borsası koordinesinde 2024-2025 Sezonu Kuru İncir Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Borsanın konferans salonunda iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıda, sektörün sorunları masaya yatırılırken üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri de görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "2024-2025 sezonunda ülkemizde toplam 69 bin 953 ton kuru incir üretimi yapılmış olup bu üretimin 54 bin 85 tonu ilimizde gerçekleşmiştir. Dünya incir üretimi ve ihracatında ilk sırada yer alan ülkemizde, 2024-2025 sezonunda 57 bin 320 ton kuru incir ihracatı gerçekleşmiş olup bu ihracatın 43 bin 213 tonu ilimize aittir. 2024-2025 sezonu hms ortalama kg fiyatı 168,33 TL'dir. Aydın Ticaret Borsası olarak her sezon başında gerçekleştirdiğimiz kuru incir sektör toplantılarında, üyelerimizden gelen talep ve beklentileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeyi görev bildik. Karşılaşılan sorunların çözümü, ürünlerimizin katma değerinin artırılması ve yeni pazarların oluşturulması için çeşitli çalışmalara öncülük ettik" dedi.

Sektör toplantıları sonrasında hazırlanan raporlar neticesinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Çondur, "Geçen yıl düzenlediğimiz sektör toplantısı sonrasında hazırladığımız raporda, üyelerimizin özellikle ihracatta yaşadığı sorunlara dikkat çektik. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, ihraç edilen kuru incirlerin çeşitli nedenlerle geri dönmesi halinde, ilk sınır giriş noktasındaki gümrük işlemlerinin ihracatçılarımız için ciddi mağduriyet ve prestij kaybına yol açtığını gündeme getirdik. Bu sorunun çözümü için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'ü ziyaret ederek, geri dönen ürünlerin ilk sınır giriş noktasına bağlı kalmak şartıyla Aydın'daki antrepolara çekilmesini talep ettik. Bu görüşmede, ürünlerin gıda güvenliği kontrolleri tamamlanana kadar Aydın'da muhafaza edilmesi konusundaki talebimizi ilettik. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor; ücretsiz e-ticaret ve danışmanlık hizmetlerimizle de üyelerimizin ticaret hayatına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, kurduğumuz yöresel aydın platformu ile üyelerimizin ürünlerini doğrudan nihai tüketiciyle buluşturuyor; fuar ve etkinliklerde ürün tedarik etmek isteyen tüketicilerin platform üzerinden üyelerimizle iletişime geçmesini sağlıyoruz. Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında Türkiye'deki ticaret borsaları arasında bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz sınai mülkiyet danışma birimi ile markalaşma, patent, tasarım ve coğrafi işaret gibi alanlarda sadece üyelerimize değil, girişimci firmalara da her ay düzenli görüşmelerle ücretsiz danışmanlık desteği sunuyoruz. Bu birimle, fikri ve sınai hakların korunmasına katkı sağlayarak bölge ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur dünyada incir ticaretini verilerine göre; 2020-2024 yılları arasındaki ihracat verilerini miktar açısından incelendiğinde ortalama en yüksek ihracatın 90 bin 258 ton ve yüzde 47'lik pay ile Türkiye tarafından gerçekleştirildiği görüldüğünü belirterek, "Borsamızın, gerçekleştirdiği sektör toplantılarında tespit edilen sorunların çözümü ve sektörümüzün daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için ilgili tüm mercilerle iş birliği ve istişareleri kesintisiz sürdüreceğini bir kez daha belirtmek istiyor, toplantımızın tüm katılımcılarımız için verimli geçmesini, ortaya konacak görüş ve önerilerin sektöre katkı sağlamasını ve 2025-2026 kuru incir sezonunun başta üreticilerimiz olmak üzere tüm tüccara, işletmelere ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz de incirin Aydın için önemli ve stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu ve Aydın'ın 210 bin tonluk yaş incir üretimi ile dünya incir üretiminin yüzde 16'sını, 375 tonluk ülke üretiminin ise yüzde 56'sını tek başına karşıladığını belirtti. İl Müdürü Temiz, "Sahip olduğumuz 387 bin dekarlık incir üretim alanının ise yüzde 22'sinde organik üretim yapılmaktadır. İncirimiz Aydın inciri olarak önce coğrafi işaret sonrasında AB tescili almış ve benzersizliği koruma altına alınmış bir üründür. Birçok dış pazara ulaşan incirimiz, ülkemizin tarımsal ihracatında önemli bir yere sahiptir. Geçtiğimiz yıl müdürlüğümüzce kontroller sonucu ilimizden 45 bin 372 tonluk kuru incir ihracatına izin verilmiştir. Ancak her başarı kendi içerisinde bazı zorlukları beraberinde getirmektedir. Özellikle iklim değişikliği sonucu yaşanan hastalık ve zararlı problemleri, zirai mücadele, bakım ve bitki beslemede karşılaşılan sorunlar hasat, kurutma ve depolama şart ve tekniğine bağlı olarak oluşan kalite kayıpları bunlardan bazılarıdır. Özellikle incirde alfatoksin ve okrotoksin sorunu hem iç tüketim hem de ihracat aşamasında pazarlamamızı etkileyen en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Müdürlük olarak ilimiz incir üretimi, depolama ve pazarlamasının uygun şartlarda yürütülebilmesi için denetimler yapılmakta, ihtiyaç duyulan konularda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. İncir üretiminde dünya lideri olan ülkemizin ve ilimizin konumunu korumak için çalışmalarımız ve projelerimiz ile bu sürecin içerisinde yer almaktayız" diye konuştu.