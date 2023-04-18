Kuru meyveler şifa deposu

Vitamin, mineral, enzim, lif ve yağ gibi zengin etken maddeleri yapısında barındıran ürünler, oldukça lezzetli olmaları bir yana tam bir şifa kaynağı.

Vücudun tüm fonksiyonlarını harekete geçiren ve dengeleyen kuru meyve faydaları bakımından her mevsim tüketilebilir.

Potasyum, kalsiyum ve demir yönlerinden zengin bir yemiş olarak bilinen kuru üzüm sayesinde vücudunuzun gereksinim duyduğu enerjiyi artırabilirsiniz. Stresli ve yorucu yaşam koşulları karşısında zinde kalabilmek her bünyenin ihtiyacıdır.

Düzensiz, yetersiz ya da eksik beslenme gibi olumsuzluklara maruz kalanların enerji ihtiyacı daha fazladır. Gün boyu yorgunluk ve bitkinlik gibi olumsuzluklardan yakınanların kuru üzüm meyvesini tüketmesi oldukça faydalıdır.

Uyku düzeniniz bozuksa ve kendini sık sık halsiz hissedenlerdenseniz kurutulmuş üzüm tüketmeniz şikayetlerinizi minimum seviyeye indirmenizi sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudun zararlı toksinlerden arınmasına yardımcı olan kuru üzüm tam anlamıyla bir karaciğer dostudur. Damarlarda dolaşarak kalbe gelen kanın daha temiz olarak gönderilmesine yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarının yavaşlamasını ve istemsiz hızlanmasını önleyen üzüm kurusu sayesinde yağlanma, bağırsak ve kolonların tıkanması gibi problemler de en aza iner. Yaşam kalitenizin yüksek olmasını arzu edenlerdenseniz karaciğerinizin yorulmasına izin vermeyen kuru üzüm yemişini tüketebilirsiniz. Kan basıncının ideal seviyesinde kalması isteyen tüketicilerin damar yapısını koruyan kuru üzümler, tansiyon ve kolesterol düzeylerinin bozulmasını önlemeye yardımcı olur.

KURU KAYISI

Kuru kayısı meyvesi vitamin, mineral ve lif yönünden fazlasıyla zengin besin öğelerini içerir. Takviye edici gıda niteliğinde yüksek değere sahip olan kurutulmuş meyveler her mevsim iştahla tüketilebilmesi bakımından oldukça idealdir. Çocukların, anne adaylarının, yetişkinlerin ve yaşlıların dilediği zaman tüketebileceği kuru kayısı, itinayla toplanan, işlenen ve kurutulan meyvelerden biridir. Çocuklarınızın vücut gelişiminin desteklenmesi, sağlıklı büyümelerinin gerçekleşmesi için kuru kayısı meyvesini özellikle tüketmesini sağlayabilirsiniz. Hamilelerin sık sık düşen kan seviyeleri aşırı halsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi gibi problemlere neden olduğu için kayısı kurusunu her gün rutin olarak yemeleri tavsiye edilir. Kayısı kurusunun içerisinde şeker miktarı yok denilecek kadar düşük seviyede olduğu için glikozdan uzak beslenmesi gereken diyabet hastalarına zarar vermediği bilinir. Kan şekeri ani yükselen ve zaman zaman da fazla düşen şeker hastalarının glikoz seviyesini dengelemeye yardımcı olan kuru kayısı hem hoş aromalı hem de lezzetli bir yemiştir.

HURMA

Lif yönünden zengin bir yiyecek olan hurma hoş tadı ve kokulu aromasıyla gönülleri feth etmekle kalmayan yüksek enerji veren bir meyvedir. Antioksidan ve antiviral özellikleri ise hurmanın içeriğinde yer alan etken maddelerden kaynaklanır. Metabolizmaya takviye kuvvet sağlayan kuru hurmanın yapısında bol miktarda A, C, B1 ve B2 Vitamin türleri mevcuttur. Vücuttaki sinir sisteminin tamamını güçlendirmeye yardım eden meyve göz sinirlerinin de dayanıklılığını artırdığı için gözlerin görme kuvvetini artırır. Hurma lifli posa kaynağı olarak tok tutma özelliğine sahiptir. Eğer diyet veya perhiz programı uyguluyorsanız hem kilo vermenize yardımcı olur hem de ideal formunuzu arzu ettiğiniz seviyede tutmanıza olanak tanır. Sağlıklı bir yaşam sürmek için güçlü ve dengeli bir metabolizmaya sahip olunmasının gerekliliği herkes tarafından bilinir. Sinir sistemini kuvvetlendirmesi bakımından yüksek bir güç kaynağı olan hurma kurusunu her gün düzenli olarak tüketebilirsiniz.

TROPİKAL KURU MEYVE TÜRLERİ

Zinde ve enerjik olma ihtiyacı yüksek olan vücudunuza doping etkisi uygulamanıza olanak tanıyan ürün yelpazesinde tropikal kuru meyve olarak bir araya getirilen çeşitli meyve kuruları vardır. Kivi meyvesi başta olmak üzere papaya ve ahududu kurusu, kırmızı ve siyah yaban mersini, pomelo, kurutulmuş mango, muz ve Hindistan cevizi gibi besin değeri yüksek meyveler yer alır. Sindirim sisteminin fonksiyonları dengelemeye yardımcı olan tropikal kuru meyve çeşitleri fazlasıyla etkilidir. Bağışıklık sistemini harekete geçirerek vücudun direncini artıran ürünlerin zengin içeriğinde vitamin, lif, enzim, mineral, yağ gibi bedenin ihtiyacı olan her şey vardır. Kalp sağlığınızı korumak, hazımsızlık sorunlarıyla baş etmek, viral ve enfeksiyon kaynaklı hastalıklara karşı dirençli olmak için tropikal meyvelere yaşamınızda yer verebilirsiniz.

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