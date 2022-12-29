Kuru meyvenin pek çok faydası olduğu için tam bir sağlık deposu olarak görülüyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren kuru meyveler bol lif kaynağı olarak sindirim sistemine fayda sağlıyor. Özellikle diyet yapan kişiler zayıflamaya yardımcı olarak kuru meyve tüketiyor. Peki, Kuru meyvelerin faydası nedir? Kuru meyve zayıflatır mı?

Kuru meyvelerin vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir sağlık deposu olan kuru meyveler, diyet listelerinin de vazgeçilmezi oluyor. Kuru meyveler bol lif kaynağı olduğu için sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Kuru meyveler diyet yapanlar için harika bir ara öğün kaynağı oluyor ve vücuda enerji veriyor. Bu sebeple de özellikle kış aylarında hem kilo vermek hem de bağışıklığı güçlendirmek için kuru meyvelerden faydalanmak gerekiyor.

Kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor. Bol lif kaynağı olan kuru meyveler sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor. Kilo vermek için diyet yapanlara harika bir ara öğün oluyor.

Kuru meyveler içerisindeki vitaminler sayesinde bağışıklığı da güçlendiriyor. Uzmanlar kuru meyvelerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki, kuru meyvelerin faydası nedir?

Lif açısından zengin olan kuru meyveler sindirim sisteminin de dostudur. Özellikle diyet yapanlar için vazgeçilmez bir ara öğün alternatifidir.

Kış ayları için hazırlanan kayısı, erik, üzüm gibi meyve kurularına tropikal olan meyvelerden kivi, papaya, ananas gibi renkli renkli meyve kuruları da eklenmiştir.

ARMUT KURUSU

Armut kurusu vitamin bakımından çok zengindir. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. İdrarı bollaştırır. Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine yardım eder. Yüksek tansiyonu düşürür. Kanı temizler bütün salgı bezlerinin normal çalışmasını sağlar.

Armut kurusu kansızlığı giderir, kabızlığı önler. Sinirleri yatıştırır. Zihni yorgunluğu giderir. Susuzluğu keser. Tükürük ifrazatını artırır. Hamilelerin kusmalarını azaltır. Hazımsızlığı giderir. Şeker hastaları da yiyebilir. Midesi zayıf olanların kompostosunu içmeleri gerekir. Yemeklerden önce yenecek olursa faydasından daha da fazla artar.

ERİK KURUSU

Akşamları özellikle şeker oranı düşük meyveler tüketmek gerekir. Bayanların kara erik kurusunu tüketmelerinde fayda var. Çünkü için de bol miktarda Kalsiyum ve D Vitamini bulunur.

Bu nedenle tüketimi kemik sağlığının ciddi oranda korunması demektir. Bunun dışında kuru eriğin içerdiği zengin potasyum ve magnezyum mineralleri nedeniyle; tansiyon, karaciğer, kalp, böbrekler için faydası vardır.

Güçlü antioksidanları ile kalp hastalıklarına yakalanma ve kriz riskini azaltıcı etkisi bulunur. Kan şekerini düşürür. Kansere karşı koruyucudur ve cildin yaşlanmasını önler.

KİVİ KURUSU

A ve C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyumdan çok zengindir. Besleyici değeri de çok yüksek tir. Yüksek lif içeriği bağırsak çalışmasında olumlu etki oluşturarak sindirimi kolaylaştırır.

Bu durumda kabızlığı önler. Kan basıncını dengeler, tansiyon ve kolesterolü düşürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir, nezle ve soğuk algınlığına, kansızlık ve mide rahatsızlıklarına da iyi gelir. Ayrıca cildi güzelleştirir.

DUT KURUSU

Kalsiyum, demir, B1, B2 ve C vitamini yönünden zengin olan dutun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Beyaz dut ateş düşürücü ve idrar söktürücü (diüretik) etkiye sahiptir. Karaduttan elde edilen şurubun ise ağız ve boğaz hastalıklarında olumlu etkiye sahip olduğu bilinir.

MANGO KURUSU

A, C ve E vitamini içeriği yüksek olan mangonun da sinirler, cilt güzelliği ve saçlar için çok faydalı olduğu ve aynı zamanda kanı temizlediği, sindirimi hızlandırdığı, kuvvetli antioksidan olan besinlerden bir tanesidir.

KAYISI KURUSU

Besleyicidir ve potasyum açısından çok zengindir. Sindirim sorunlarına iyi gelir; stresi, kansızlığı önler. İçerdiği A vitamini akne gibi cilt bozukluklarının oluşmasını engeller. Büyümeye yardımcıdır, görme fonksiyonlarını güçlendirir, şeker hastalığının gelişimini düşmandır, bağışıklık sistemini korur.

Potasyum başta kalp kasları tüm kasların ve sinirlerin iyi çalışmasını sağlar. Kayısı lifli bir meyvedir. Lifli besinlerin kan şekerinin dengeli yükselmesini sağladıkları, zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini kısalttıkları için kanserden korunmada faydalı oldukları tespit edilmiştir.

ÇİLEK KURUSU

Çilek kurusunda da çok miktarda fosfor ve demir mevcuttur. Ayrıca C, B ve K vitamini açısından da zengindir.

Çilek vücuda kuvvet verir, kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Bunun yanı sıra çok iyi bir antioksidan olan çilek, bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı koruyucudur.