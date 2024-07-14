Kuru temizlemeci kıyafetleri ucuz fiyata temizlediği için zabıtaya şikayet edildi

Yüksek enflasyon ve dolar kuru nedeniyle A’dan Z’ye her şey zamlandı. Art arda gelen zamlardan sonra işyerleri, ev sahipleri, mal mülk sahipleri fahiş fiyata zam yaptı.

Kuru temizleme fiyatları aldı başını gitti. Ankaralı bir kuru temizlemeci ise temizleme fiyatlarına indirim yapınca başına gelmeyen kaldı.

Kuru temizleme fiyatlarına indirim yapan kuru temizlemeci odası tarafından zabıtaya şikayet edildi.

Kanal 7'ye konuşan ve isyan eden vatandaş “Ben günlük 13 lira kar ediyorsa arkadaşım 50 lira kar ediyor ya 10 lira 15 lira kar et bu kadar göz açlığına gerek yokki.” Dedi

Devamında “Halka hizmet hakka hizmet diye bir anlayışla devam edeyim dedim. 50 lirada düşünebiliyor musunuz 25 parça 1250 TL yapıyor. 1250 liranın 250 lirası kadar bunun bir masrafı yok. 45 dakikada ben 1000 lira para kazanmış oluyorum. 10 makine çalıştığını kabul edelim 10 nin liras günlük para ediyor. Zarar bunun neresinde? İfadelerini kullandı.

Ucuza temizlediği için odaya şikayet edildiğini belirten Ankaralı Kuru temizlemeci “Oda başkanımız beni arıyor. İlhami bey ucuz yapma piyasayı öldürme piyasayı düşürme gibi..ben de inatlaştım. Belediyeye derneğimi şikayet etmesi psikoloji yönünden etkilendim hayliyle." diye anlattı.

Ufak tefek tamirleri de ücretsiz yapan kuru temizlemeci bu konuda da şikayet edildiğini açıkladı. Kuru temizlemeci “Bazı arkadaşlar kuru temizlemede tamir yapıyor diye şikayet etmişler odamıza. Odamızda tutuyor Çankaya belediyesine yazı yazıyor.” şeklinde konuştu.

Sözlerinin sonunda vatandaş “Halka hizmet etmeye ölene kadar devam. Fahiş fiyatlara karşıyım indirime devam. “ dedi.

Öte yandan Ankaralı kuru temizlemecinin takım elbise temizliği liste fiyatının 400 TL olduğunu ama kendisinin 130 TL’ye temizlediğini belirtti.

Sosyal medyada tepki üstüne tepki geldi. “Fahiş fiyata temizleyenleri de şikayet ediyor musunuz” yorumu da yapıldı.