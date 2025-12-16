Son dönemde mevsimsel geçişler ve artan hava kirliliği ile birlikte sıkça görülen kuru öksürük vakaları, basit ve doğal bir çözümle gündeme geldi.

Halk arasında yaygın olarak kullanılan ve kuru öksürüğü söküp atma potansiyeli taşıyan turpun, solunum yollarını adeta bir kilit gibi açtığı, bilimsel çalışmalar ve yabancı uzman görüşleriyle desteklendi.

Solunum yollarını rahatlatma ve göğsü yumuşatma konusunda gösterdiği belirgin etki, uluslararası uzmanların dikkatini çekti ve geleneksel bilgeliğin gücünü bir kez daha kanıtladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA TURP

Turp (Raphanus sativus), özellikle Çin, Japonya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde geleneksel tıbbın önemli bir parçası oldu.

Turpun bünyesinde bulunan glukozinolatlar ve izotiyosiyanatlar adlı aktif bileşenler, balgam söktürücü (mukolitik) ve bronşları gevşetici (spazmolitik) özelliklere sahipti.

Journal of Ethnopharmacology dergisinde yayımlanan bir ön analiz, turp kökünün, solunum yollarındaki iltihaplanmayı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olan anti-inflamatuar etkiler gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, turpun özellikle mukusun kıvamını azaltarak atılımını kolaylaştırdığını ve böylece kuru öksürükten kaynaklanan tıkanıklık hissini hafiflettiğini ifade etti.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMESİ

ABD'nin önde gelen fitoterapi uzmanlarından Dr. Andrew Weil, turpun kullanımının yalnızca öksürükle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini ve antioksidanlar açısından da zengin olduğunu belirtti.

Dr. Weil, "Geleneksel olarak turp, bal veya pekmezle karıştırılarak öksürük şurubu olarak hazırlandı. Bu yöntem, turpun mukolitik etkilerini tatlandırıcıların yatıştırıcı özelliğiyle birleştirerek sinerjik bir fayda sağlıyordu" diye ifade etti.

Çin Tıbbı konusunda uzman olan Dr. Mei Chen ise turpun akciğer ve kalın bağırsak meridyenleri ile ilişkili olduğunu ve özellikle akciğerdeki "sıcak ve kuru" durumları dengelemede kritik bir rol üstlendiğini kaydetti.

Dr. Chen, "Doğu tıbbı geleneğinde, turpun ikiye bölünerek veya oyularak içine doğal bir tatlandırıcı eklenmesi, en etkili kullanım biçimlerinden biriydi. Turp bu sayede içerisindeki uçucu yağları kontrollü bir şekilde dışarı salarak nefes kanallarının açılmasına yardımcı oluyordu" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Dr. Chen, turpu sadece ikiye bölerek, kesik yüzeylerinin havaya maruz kalmasının bile, içerisindeki faydalı bileşenlerin aktivasyonunu tetikleyebileceğini sözlerine ekledi.

PRATİK UYGULAMA GÜNDEMDE

Uzmanların ve bilimsel verilerin ışığında, turpun ikiye bölünerek veya oyularak tüketilmesi yönündeki geleneksel bilginin, modern tıp tarafından da desteklendiği görüldü. Özellikle kuru ve inatçı öksürük nöbetlerinde, kimyasal içerikli ilaçlara alternatif olarak, turp tabanlı bu basit yöntemin doğal bir destek sunduğu belirtildi.