Kuru Yük Endeksi yeniden yükselişe geçti

Kuru yük taşımacılığında küresel piyasanın önemli göstergelerinden biri olan Baltık Kuru Yük Endeksi, yüzde 3,8 yükselerek 1.353 puana ulaştı. Bu seviye, 16 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek değer oldu. Endeksteki artış, büyük tonajlı gemilere yönelik talebin devam ettiğini gösteriyor.

Londra merkezli Baltic Exchange tarafından yayımlanan verilere göre, genellikle demir cevheri ve kömür taşıyan capesize segmenti, yüzde 9,9 oranında artışla 2 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesi olan 2.059 puana çıktı. Bu gemiler, yaklaşık 150 bin tonluk yük kapasitesiyle ağır sanayi taşımacılığında stratejik önem taşıyor.

Öte yandan, orta ölçekli panamax gemilerinde altıncı günde de düşüş sürdü. Yaklaşık 60 ila 70 bin ton arası kömür ve tahıl taşıyan bu segment, yüzde 2,7 gerileyerek 1.137 puana indi. Bu değer, son iki ayın en düşük seviyesi oldu. Supramax endeksi de sekiz puanlık düşüşle 956 puana geriledi.