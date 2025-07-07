Kuru yük piyasasında dalgalanma sürüyor

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Kuru yük piyasasında dalgalanma sürüyor

Kuru yük taşımacılığının önemli göstergesi Baltic Dry Endeksi, son bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor. Baltic Exchange verilerine göre endeks Pazartesi günü 1.436 puanda sabit kaldı.

Capesize segmenti, demir cevheri ve kömür gibi 150 bin tonluk büyük yükleri taşıyan gemiler için kritik bir gösterge olarak, 15 gün üst üste düşüşle yüzde 1,6 azalarak 1.825 puana geriledi. Bu düşüş, küresel ekonomik belirsizliklerin deniz taşımacılığına yansımaları olarak değerlendiriliyor.

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Öte yandan, 60-70 bin tonluk kömür ve tahıl taşıyan panamax gemilerinin endeksi yüzde 0,7 artışla 1.531 puana yükselerek geçen yılın Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Supramax segmenti ise yüzde 1,8 yükselişle 1.100 puana çıkarak Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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Baltic Exchange’in açıkladığı bu rakamlar, küresel ticarette deniz yolu taşımacılığının durumuna dair önemli ipuçları veriyor. Analistler, ekonomik toparlanmanın farklı segmentlerde değişken etkiler yarattığını belirtiyor.

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