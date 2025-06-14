Kurucu Önder Öcalan anayasası…

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve ittifak ortakları Hüda Par ile DEM darbe anayasalarından çok şikayetçiler.

Sivil “yeni anayasa” istiyorlar.

Adı; “Yeni” olacaksa kritik ve stratejik olan ilk 4 madde ile 42 ve 66’ncı maddelerin değişmesi gerekir.

Bu maddeler aynı kalacaksa o halde bunun adı; “Yeni” olamaz.

82 Anayasasının yine yeniden düzenlemesi olur.

Cumhur İttifakı hızla genişliyor.

İlk hamleyi MHP lideri Devlet Bahçeli yaptı.

“Öcalan’a umut hakkı ile af" projesi ile yeni anayasa için DEM’i Cumhur İttifakının parçası yaptı.

Mecliste toplam 592 milletvekili bulunuyor. Cumhur ittifakının partilere göre sandalye sayıları şöyle:

AKP: 273 + MHP: 47 + DEM: 56 + HÜDA PAR: 4 + DBP: 2 + EMEK: 2 + DSP: 1 + Bağımsız 3 eski MHP’linin toplamı: 388

“Siyaset hız kesmeden devam edecek. Hatta yaz aylarıyla birlikte küçük partilerden AK Parti ve CHP’ye geçişlerin artması bekleniyor.”

İlk hızı 7 milletvekili kalan Gelecek Partisinden Ahmet Davutoğlu hem de Hüda Par ziyaretinde şu sözlerle verdi:

“Türkiye’nin tam anlamıyla sivil, toplumsal katılımın üst düzeyde olduğu bir Anayasa yazım süreci sonrasında yeni bir Anayasa’ya kavuşturulması bizim idealimizdir.

Bu anayasa değişiminin 2017’de olduğu gibi Türkiye’yi daha da otoriterleştiren, otoriter karakteri daha da keskinleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi benzer sonuçlara yol açmayacak şekilde gerçekleşmesi lazım."

Bu asisti alan Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu golü 90’a çaktı:

"Darbe Anayasa’sının mutlaka çöpe atılmasını ve sıfırdan bir Anayasa yazılmasını istiyoruz. Yazılan anayasa, mevcut Anayasa üzerinde bazı tadilatlar, değişiklikler yapmak suretiyle gerçekleşecekse, bu yeni bir anayasa olmayacaktır.

Biz diyoruz ki anayasada değiştirilemez maddeler olmasın, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymayalım."

Bu kararlılığa Davutoğlu’ndan “tık” yok.

Anlaşıldı ki; Cumhur İttifakı Gelecek’ten gelecek 7 ilave ile 395’e çıktı.

Anayasayı meclisten 400 barajını aşarak halk oyuna gerek kalmadan değiştirmek için sadece 5 eksik kaldı.

Meclis’teki bağımsız milletvekillerinin isimleri ve eski partileri şöyle

Koray Aydın - İYİ Parti

Ümit Dikbayır - İYİ Parti

Burak Dalgın - DEVA

Mustafa Yeneroğlu - DEVA

Ediz Ün - CHP

Son hamleyi de Devlet Bahçeli şöyle yaptı:

“Kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından, barış ve demokratik toplum çağrısı açıklamasıyla PKK’nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış bu da 12 Mayıs'ta kongreyle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir.

Darbeler anayasası tek edilmeli, siyasi partiler kanunu ve seçim sistemi gözden geçirilmeli.”

Tamam anladık. Bunun adı şudur:

Kurucu Önder Öcalan anayasası…