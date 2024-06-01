Kurucuları arasında Bahçeli de var! Yarım milyon TL sermayeli İl Bilge Hatun Vakfı kuruluyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurucuları arasında Bahçeli de var! Yarım milyon TL sermayeli İl Bilge Hatun Vakfı kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Bilge Hatun Vakfı'nın tesis edildiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, vakfın kuruluş amacı sosyal hizmetler, yardım faaliyetleri, toplumsal koruma, sağlık hizmetleri ve sosyal dayanışma alanlarında aktif olarak çalışmalar yürütmek olarak ifade edildi.

Vakfın kurucuları arasında Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya'nın yer aldığı, vakfın başlangıç sermayesinin ise 500 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.

FAALİYETLER SONA ERERSE MAL VARLIĞI DEVLET BAHÇELİ VAKFI'NA AKTARILACAK

Ayrıca, vakfın faaliyetlerinin sona ermesi durumunda, birikmiş mal varlığının Devlet Bahçeli Vakfı'na aktarılacağı belirtildi.

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