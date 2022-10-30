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Kurugöl Tabiat Parkı'ndan büyüleyen fotoğraflar

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kurugöl Tabiat Parkı'ndaki ormanlar, sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla misafirlerini etkiliyor.

Galeri Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:56
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Kurugöl Tabiat Parkı'ndan büyüleyen fotoğraflar

Kaynaşlı'nın 15 kilometre kuzeyinde bulunan ve 11 yıl önce Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl, sonbaharda fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

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Kurugöl Tabiat Parkı'ndan büyüleyen fotoğraflar

Güz mevsiminde yeşil, sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken Kurugöl Tabiat Parkı, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

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Kurugöl Tabiat Parkı'ndan büyüleyen fotoğraflar

Fotosafari, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Kurugöl, tertemiz doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

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Kurugöl Tabiat Parkı'ndan büyüleyen fotoğraflar

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