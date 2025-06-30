Kurultay kararı sonrası CHP'den ilk açıklama!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise davanın ertelenmesi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarır, "Bizim gündemimiz bu değil, biz bu ülkeyi erken seçime götürmek istiyoruz. Adalet insanlara güven verir ama bizim ülkemizde tedirginlik yaratıyor" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Türkiye gündeminde geniş yer alan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "şaibe" iddialarına yönelik kurultay davasında duruşma bugün gerçekleşti. Dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00'da başlamıştı. Lütfü Savaş'ın avukatı kurultayın iptalini talep ederek Özgür Özel'in görevden alınmasını talep etti. CHP'nin avukatı ise "Davacı vekili milli güvenlik sorunu" dedi. Davada karar açıklandı. Davanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verildi.

CHP’nin kurultay davası ertelendi!

BAŞARIR: ADALET İNSANLARA GÜVEN VERİR AMA BİZİM ÜLKEMİZDE TEDİRGİNLİK YARATIYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise davanın ertelenmesi sonrası basın mensuplarına ilk açıklamada bulundu. Başarır, "Bizim gündemimiz bu değil, biz bu ülkeyi erken seçime götürmek istiyoruz. Şizofrenik bir dava dilekçesi ile dava açılıyor. Bu şekilde bir dava yok. Bu saçmalıklar dolu davayla uğraşmayacağız. Biz Türkiye gündemi ile uğraşmaya devam edeceğiz. Hukukçu kimliğimle yorumladığımda bu dava ret edilmesi gerekiyor. Adalet insanlara güven verir ama bizim ülkemizde tedirginlik yaratıyor" dedi.

ESKİ BAŞKAN HİKMET ÇETİN'DEN BİRLİK MESAJI

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, ise 'birlik' mesajında bulunarak, "CHP birinci parti konumda yer alıyor. Onun için bir arada olmalıyız" ifadelerini kullandı.