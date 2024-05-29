Kurultay sonrası ortalıkta görünmeyen Akşener’in nerede olduğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Kurultay sonrası ortalıkta görünmeyen Akşener’in nerede olduğu ortaya çıktı

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı sonrası ortalıklarda görünmeyen İYİ Parti eski lideri Meral Akşener’in ailesiyle gözlerden uzak bir yerde vakit geçirdiği öğrenildi.

31 Mart Yerel seçimlerinden büyük bir hüsranla ayrıldıktan sonra kurultaya gitme kararı alan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.

Kurultay sürecinde önemli kırılma ve dönüm noktalarının yaşandığı partide, Müsavat Dervişoğlu genel başkan olurken, Akşener eşyalarını toplayarak genel merkezden ayrılmıştı.

Kurultay sonrası ortalıkta görünmeyen Akşener’in nerelerde olduğu ise merak konusu oldu.

Akşener’in siyasete “ara mı” vereceği, yoksa kesin olarak “evine mi döneceği” hala tartışma konusuyken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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ÇİFTLİKTE VAKİT GEÇİRİYOR

Akşener’in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, Sapanca'daki çiftliğinde ailesiyle birlikte zaman geçiriyor.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, cep telefonunu kapatarak teknolojiden uzaklaştığı belirtilen Akşener, yaklaşık bir-iki ay sonra yeni bir hat almayı ve sadece belirli kişilere numarasını vereceği söyleniyor.

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