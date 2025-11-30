CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı 1333 oyun tamamını alan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimine geçildi. Özel, 1 No'lu sandık başına giderek oyunu kullandı.

'80'E ÇIKARTTIK'

Özel, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Özel, şunları söyledi:

"Üç günlük bir parti içi demokrasi şöleni yaşadık. İlk gün, bir yıldır hazırlandığımız parti programımızı değiştirdik ve çok iyi bildiğimiz, Türkiye'nin, vatandaşların sorunlarını nasıl çözeceğimizi tarif ettiğimiz parti programımızı oy birliği ile kabul ettik. Ardından tüzükte değişiklikler yaptık. Örneğin 60 kişiyle iktidar yürüyüşü yerine, Parti Meclisi'nde sayıyı 80'e çıkardık. Ve bir kaç daha olumlu değişiklikle tüzüğümüzü değiştirdik."

'ÜSTÜ ÇİZİLEN KİMSE YOK'

İktidar yürüyüşü için vakit kaybetmeyeceklerini belirten Özel, "Yarından itibaren yenilenen kadrolarıyla, kimseyi dışlamadığımız, üstü çizilen kimse yok. Grubumuz, Parti Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz ile birlikte çok güçlü bir kadroyla iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" dedi.