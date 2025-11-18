CHP’de gözler Kasım ayı sonunda yapılacak kurultaya çevrildi. Kurultay sonrası Parti Meclisi listesinde ciddi değişikliklerin yapılması gündemde. PM listeleri için adı geçen isimler arasında DEVA, İYİ Parti ve Demokrat Parti kökenli Milletvekillerinin de bulunduğu iddia edildi.

Milliyet gazetesinden Didem Özel Tümer, bugün yayımlanan yazısında “Özel de tıpkı AK Parti’nin yaptığı gibi saflarına katılan yeni isimlere PM’de ve MYK’da yer açmayı planlıyor. Salih Uzun, Evrim Rızvanoğlu, Bahadır Erdem ve eski Gelecek Parti Sözcüsü daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Serkan Özcan’ın adları sayılanlar arasında geçiyor” dedi.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER İDDİASI

soL’da yer alan habere göre bu isimler CHP’nin önümüzdeki dönem PM kurgusunda geçiyor. Ancak isimler üzerinde henüz uzlaşı sağlanmadı.

Söz konusu isimlerin CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel’den ziyade tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yakın olduğu ifade ediliyor.

Bilindiği üzere Serkan Özcan Gelecek Partisi’nden istifa edip İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine getirilmişti.

İmamoğlu gibi ANAP kökenli olan Salih Uzun da Demokrat Parti’den istifa ederek CHP’ye katılmıştı.

Evrim Rızvanoğlu Deva Partisi, Bahadır Erdem ise İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye geçmişti.

Söz konusu isimlerin CHP PM'ye seçilmesine yönelik hamleler partinin önümüzdeki dönem stratejisi açısından da ipuçları veriyor. CHP'nin “Altılı Masa” unsurlarıyla mesafeli görüntüsü sürerken diğer yandan buradan partiye kattığı isimleri merkeze çekme düşüncesi parti içinde de tartışma konusu oldu.

CHP KİMLİĞİ ÖNE ÇIKSIN VURGUSU

Partide bazı isimler, önümüzdeki dönem AKP'nin hamlelerine karşı CHP’li kimliği daha güçlü siyasilere ihtiyaç duyulacağını söyledi. Öte yandan CHP’de radikal bir PM revizyonu olacağı iddialarıyla birlikte ciddi bir pazarlık ve adaylık yarışının da başladığı belirtiliyor.