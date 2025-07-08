Kuruluğun gizli tehlikesi! Sessiz tehdit büyüyor

Modern yaşamın getirdiği yoğun ekran kullanımı, çevresel faktörler ve yaşam tarzı değişiklikleri, göz kuruluğunu adeta bir salgına dönüştürüyor.

Bilimsel araştırmalar, dünya genelinde göz kuruluğu vakalarının hem sayısında hem de şiddetinde çarpıcı bir artış olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bu rahatsızlığın görme kaybına kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor ve alınabilecek basit ama etkili önlemleri sıraladı.

BİLİMSEL VERİLER ENDİŞE VERİCİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, 2050 yılına kadar görme bozukluğu yaşayan insan sayısının 115 milyona ulaşacağı öngörüldü.

Göz kuruluğu, bu sorunların başında geliyor. American Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, özellikle dijital cihazların yaygınlaşmasıyla göz kuruluğu vakalarının son 10 yılda %30 oranında arttığı belirtildi.

Araştırma, uzun süreli ekran kullanımının göz kırpma sıklığını azalttığını ve bu durumun gözyaşının doğal üretimini bozarak kuruluğa yol açtığını gösterdi.

New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi’nden oftalmolog Dr. Elizabeth Hofmeister, “Ekranlara bakarken normalde dakikada 15-20 kez kırptığımız gözlerimiz, bu süreyi 5-6’ya düşürüyor. Bu, gözyaşının buharlaşmasını hızlandırarak göz yüzeyinde hasara neden oluyor” dedi.

Hofmeister, özellikle gençlerde ve ofis çalışanlarında bu durumun artık bir “meslek hastalığı” haline geldiğini vurguladı.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE MODERN YAŞAMIN ROLÜ

Göz kuruluğunun artışında sadece ekranlar değil, çevresel faktörler de büyük rol oynadı.

İngiltere’deki Moorfields Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. Anant Sharma, iklim değişikliğinin ve hava kirliliğinin göz sağlığını tehdit ettiğini belirterek, “Artan sıcaklıklar ve hava kirliliği, gözyaşının kalitesini bozuyor. Özellikle kuru ve rüzgarlı iklimlerde yaşayan bireylerde bu sorun daha belirgin” dedi.

Sharma, The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan bir araştırmaya atıfta bulunarak, hava kirliliğinin göz yüzeyinde inflamasyonu artırdığını ve bu durumun göz kuruluğunu tetiklediğini ifade etti. Ayrıca, kontakt lens kullanımı, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçların yan etkileri de göz kuruluğunu artıran faktörler arasında.

Kadınlarda menopoz dönemiyle birlikte östrojen seviyesindeki düşüş, gözyaşı üretimini olumsuz etkileyerek bu rahatsızlığın daha sık görülmesine neden oldu.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism’de yayımlanan bir çalışma, kadınlarda göz kuruluğu prevalansının erkeklere göre %20 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

UZMANLARDAN ÇARPICI UYARILAR

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden oftalmolog Prof. Dr. Stephanie Watson, göz kuruluğunun sadece bir rahatsızlık değil, aynı zamanda ciddi komplikasyonlara yol açabilecek bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak, “Tedavi edilmediğinde, göz kuruluğu kornea hasarına, enfeksiyonlara ve hatta kalıcı görme kaybına neden olabilir” dedi.

Watson, özellikle uzun süreli bilgisayar kullanımı olan bireylerin düzenli göz muayenesi yaptırması gerektiğini belirtti.

Harvard Üniversitesi’nden oftalmolog Dr. Joan Miller ise, göz sağlığını korumanın basit alışkanlıklarla mümkün olduğunu söyledi:

“20-20-20 kuralını uygulayın: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 fit (6 metre) uzaktaki bir nesneye bakın. Bu, gözlerinizi dinlendirir ve kuruluğu azaltır.”

Miller, ayrıca nemlendirici göz damlalarının kullanımının ve bol su tüketiminin önemine dikkat çekti.

BESLENME VE KORUYUCU ÖNLEMLER

Beslenme de göz sağlığında kritik bir rol oynadı. Londra Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Ian Grierson, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanların göz kuruluğunu azalttığını belirterek, “Ispanak, kale, somon ve ceviz gibi besinler, gözyaşının kalitesini artırarak göz yüzeyini koruyor” dedi.

Grierson, günde en az 2 litre su içmenin ve omega-3 yağ asitlerinden zengin bir diyetin göz kuruluğunu hafifletmede etkili olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, UV ışınlarına karşı polarize güneş gözlükleri ve geniş kenarlı şapkalar kullanmayı da önerdi.

Michigan Üniversitesi’nden oftalmoloji profesörü Dr. Joshua Ehrlich, “UV ışınları sadece cildi değil, gözleri de yaşlandırıyor. Uzun süreli maruziyet, göz kuruluğunu ve katarakt riskini artırıyor” dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Florence Nightingale Hastaneleri’nin oftalmoloji uzmanları, biyomikroskop ve gözyaşı testleri gibi yöntemlerin göz kuruluğunu tespit etmede yüksek doğruluk sağladığını ifade etti.

Dr. Sheila West, “Yılda bir kez göz muayenesi, bu tür sorunların erken teşhisinde hayati önem taşıyor” dedi.

GÖZLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Uzmanlar, göz kuruluğunun modern yaşamın kaçınılmaz bir sonucu olmadığını, alınacak basit önlemlerle kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

Düzenli muayeneler, sağlıklı beslenme, ekran süresini sınırlama ve çevresel faktörlere dikkat etme, göz sağlığını korumanın anahtarı.

Dr. Hofmeister, “Gözleriniz, dünyayı görme pencereniz. Onlara iyi bakın, çünkü bu pencere bir kez kapandığında geri açmak çok zor.” sözlerini kullandı.