atv’nin merakla beklenen dizisi ‘Kuruluş’, yeni bir dönemle ‘Kuruluş Orhan’ olarak yeni sezon ilk bölümüyle 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlayacak.

Başrollerinde Mahassine Merabet ve Mert Yazıcıoğlu’nun olduğu dizi, şimdiye kadar yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çekti. Yeni karakterlerin yanı sıra görkemli savaş sahnelerinden göz alıcı anların yer aldığı fragmanlarda dizinin yeni hikâyesiyle ilgili ipuçları göze çarptı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait dizinin yönetmenliğini Bülent İşbilen yaparken Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’nu, Nilüfer Hatun rolüyle ise Mahassine Merabet’i izleyeceğiz.

Peki, ‘Kuruluş Orhan’ reytinglerde ne yapar? Sezona erken başlayan ‘Eşref Rüya’ ve ‘Sahipsizler’, aldıkları reytinglerle avantajlı konumda bulunurken ‘Kuruluş Orhan’ın da yarışa katılmasıyla tatlı bir rekabet olacak. Son yıllarda tarihî dizilere artan ilgi, ‘Kuruluş Orhan’a da yansıyabilir. Her ne kadar yeni bir kadro yeni bir dönem olsa da önceki sezonlardan devam eden bir kitlesi var. Sürpriz olur mu? Neden olmasın! Reytingi bol, yolu açık olsun.

Autumn’s Dream Karma Sergisi açıldı

Sonbaharın dinginliğini, değişimi ve içsel dönüşümü sanata taşıyan Autumn’s Dream Karma Sergisi, Sirkeci Halil Lütfü Dördüncü İş Hanı’ndaki Tan Kültür Avlusu’nda açıldı.

Soyut, figüratif, doğa, portre ve heykel disiplinlerinde üretilmiş seçkin eserlerden oluşan sergi; farklı ülkelerden ve sanat anlayışlarından gelen sanatçıları aynı çatı altında bir araya getirdi. Etkinlik boyunca ziyaretçiler, sonbaharın duygusal atmosferini yansıtan eserlerle güçlü bir görsel ve duygusal deneyim yaşadı.

Küratörlüğünü Zehra Aksoy’un üstlendiği sergi, ‘sonbahar’ temasını yalnızca doğanın bir döngüsü olarak değil, aynı zamanda insanın iç dünyasındaki değişimin bir metaforu olarak ele aldı. 25 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, renklerin, dokuların ve biçimlerin mevsimsel bir duygusallıkla harmanlandığı bir sanat atmosferi sundu.

Selda İnci’den doğanın dokunsal izleri

Artnouva 2. Sanat Fuarı, ATO Congresium’da sanatseverlere kapılarını açtı. Fuarda ressam Selda İnci de Galeri İdil Standı’nda eserlerini sergiliyor.

Fuara 4 tablosuyla katılan sanatçı, eserlerinde sıkça yer verdiği çiçekler ve doğa imgeleri, aşkın evrensel ve döngüsel doğasını temsil ediyor. Selda İnci, sergide yer aldığı resimleri için “Allah’ın en güzel sanatlarından doğa, çiçekler ve O’na olan sonsuz aşkın bir nevi haykırışı, bir nebze tuvale yansımasıdır” dedi.

Sanatçının eserlerinde imza yerine kullandığı parmak izi, bu anlatının en çarpıcı ve kişisel sembolü. Her iz, aşkın dokunsal bir kanıtı; sanatçının varlığını tuvale bir tanıklık olarak bırakışını yansıtıyor. Fuar, 26 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.