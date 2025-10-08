Dizinin yapım şirketi Bozdağ Film, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" ifadelerini kullandı.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, yayınlanan fragmanlarda net bir tarih verilmezken "yakında" ifadesi kullanıldı. Dizinin, daha önceki sezonlarda olduğu gibi çarşamba akşamları yayınlanması bekleniyor.

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

"Kuruluş Orhan" dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda kadroya dahil olan Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman ve Cihan Ünal gibi önemli isimlerle dizi, şimdiden sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.