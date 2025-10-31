atv’de yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen ‘Kuruluş Orhan’, gelecek için umut verdi.

Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet’in olduğu Bozdağ Film imzalı dizi, Total’de aldığı 4.95 reytingle 4., AB’de aldığı 4.31 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı reytingle 5.02 reytingle 3. oldu. Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet uyumunu beğendim. Harika bir ikili olmuşlar. İkilinin oyunculuk performansına diyecek yok. Ete kemiğe bürünerek ekran başındakilere karakterlerini âdeta yaşattılar. Sosyal medyada da çok konuşuldular. Aynı istikrarlı gidişini sürdürürse, hem bu ikiliyi hem de diziyi daha çok konuşacağız. Yolları açık, reytingleri bol olsun.

Osmanlı Beyliği’nin beylikten devlete dönüşüm sürecini anlatan dizi, Orhan Bey’in Bursa’yı fethederek Osmanlı’nın temellerini atmasını ve bu süreçte yaşanan siyasi, askeri ve duygusal mücadeleleri ekranlara taşıyor.

Selma Güneri’yle Yeşilçam’a yolculuk

Kadıköy’deki İmge Kitabevi, önceki gün harika bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şair Uğur Üstündağ’ın, Türk Sineması’nın efsane isimlerinden usta oyuncu Selma Güneri’ye ithafen yayınlanan ‘Aşk Bu Ya Seni Bende Unutmuş’ kitabının imza günü vardı.

Bilim ve Sanat Yayınları’ndan ikinci baskısı yayımlanan kitap, yalnızca bir şiir kitabı değil; Yeşilçam’a, İstanbul’a ve zamansız hatıralara yazılmış bir vefa mektubu niteliği taşırken sayfalarında unutulmaz anılar, zarif dizeler ve sinemanın büyüsüne adanmış satırlar bulunuyor. Selma Güneri ve Uğur Üstündağ, etkinliğe katılanlarla kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Oyunculuğuna Yılmaz Güney’in katkısından neden yurt dışına açılamamasına, ekranlara dönüp dönmeyeceğinden en keyifle çalıştığı oyuncu ve yönetmene kadar çok sayıda soruyu cevaplandırdı. Ardından ikili, sevenlerine kitabı imzalayarak onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Benim için de çok özel bir andı. Yıllarca filmlerini izlediğim bir efsane ile bir araya gelmek, onunla sohbet edip Yeşilçam’a bir yolculuğa çıkmak, en keyifli anlarımdan birisiydi. Konuşurken sanki yıllardır tanıdığım bir dostum, bir arkadaşım, bir ablam gibiydi. Allah, sağlıklı uzun ömürler versin.

‘Yanımda Sen Olmayınca’nın başarısı

Nevzat Ak, yeni şarkısı ‘Yanımda Sen Olmayınca’yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği İlyas Keçeci’ye ait şarkının müzik yönetmenliği Metehan Köseoğlu yapmış. Kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkı, yayınlandığı günden bu yana hızla yükselerek YouTube’da 1 milyon dinlenme barajını geçti.

Nevzat Ak, ‘Yanımda Sen Olmayınca’ ile Türk Halk Müziği geleneğini modern tınılarla harmanlayarak hem genç dinleyicilerin hem de halk müziği tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.