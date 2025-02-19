Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrılıyor mu?

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Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrılıyor mu?

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun’un yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Son bölümde Begüm Hatun, Bala Hatun’un saklandığı kulübeyi ateşe verirken gerilim doruk noktasına ulaştı. Fragmanda Osman Bey’in “Bala’nın intikamını alacağız!” diyerek kararlılığını haykırması dikkat çekti. Peki, ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Bala Hatun gerçekten öldü mü? Oyuncu Özge Törer diziden ayrılıyor mu? İşte, bu soruların yanıtları ve son gelişmeler...

Begüm Hatun’un, Bala Hatun’un yaralı halde bulunduğu kulübeyi yakmasıyla birlikte herkes Bala Hatun’un kaderini merak ediyor. Dizideki son mücadele sahnesinde, yaralı Bala Hatun kendini savunmaya çalışırken Begüm Hatun’un sert bir darbe ile onu bayıltması ve ardından kulübeyi ateşe vermesi şoke etti.

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“BALA’NIN İNTİKAMINI ALACAĞIZ”

Fragmanda yer alan Osman Bey’in “Bala’nın intikamını alacağız! Bala Hatun’u toprağa vermeden durmayacağız.” sözleri, izleyicilerde Bala Hatun’un öldüğü yönünde bir izlenim yarattı. Ancak yanmış bir cesedin Osman Bey tarafından bulunma sahnesi, cesedin kime ait olduğu konusunda belirsizlik yaratıyor. Bu durum, Bala Hatun’un akıbetinin henüz netleşmediğini gösteriyor.

ÖZGE TÖRER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Şu an için Özge Törer’in diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Bala Hatun karakterinin geleceği, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde seyircilerle buluşacak. İzleyiciler, hem dizideki gelişmeleri hem de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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BALA HATUN’UN ÖLÜMÜ

Tarihte Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşadı. Şeyh Edebali’nin kızı olan Bala Hatun, 1289 civarında Osman Bey ile evlendi. Bu evlilikten Şehzade Alaaddin dünyaya geldi. Ancak tarihsel kaynaklar, Bala Hatun’un ne zaman ve nasıl öldüğü konusunda kesin bir bilgi sunmuyor. Bazı rivayetlere göre 1324 yılında Bursa’da vefat ettiği düşünülürken, bir başka görüşe göre Biga Kalesi’nde hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ayrıca, babası Şeyh Edebali’nin Bilecik’teki türbesinin yakınında, annesiyle birlikte olduğu söylentiler arasında yer alıyor.

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