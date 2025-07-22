Kuruluş Osman dizisinde büyük şok! Burak Özçivit'in isteği yapımcıyı çıldırttı diziden hemen attı!

PARADA ANLAŞAMADILAR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 6 sezondur Bozdağ Film tarafından sürdürülen Kuruluş Osman dizisinde taraflar yol ayrımına geldi. Burak Özçivit’in bölüm başına 4 milyon TL’lik ücret talebi sonrasında yaşanan anlaşmazlık, krize dönüştü. İddiaya göre, bu gelişmenin ardından hem oyuncu hem de yapım şirketi birbirini sosyal medyada takipten çıkardı. Kulislerde konuşulanlara göre eylül ayında 7. sezonuyla ekrana dönecek dizide Özçivit’in yer alması beklenmiyor.

AYRILIK SENARYOYU DA DEĞİŞTİRİYOR: ORHAN BEY DÖNEMİ BAŞLIYOR

Burak Özçivit’in diziden ayrılacağı iddiaları sadece oyuncu kadrosunu değil, senaryoyu da etkiliyor. Gelen kulis bilgilerine göre, Özçivit’in ayrılığıyla birlikte Kuruluş Osman dizisinde ciddi bir zaman atlaması yaşanacak. Senaryoda Osman Bey’in yaşlılık dönemine geçileceği, bu süreçte ise hikâyenin Şehzade Orhan üzerine yoğunlaşacağı belirtiliyor.



ORHAN KARAKTERİNİ KİMİN CANLANDIRACAĞI MERAK KONUSU

Daha önce Emre Bey’in hayat verdiği Orhan karakteri, yeni sezonda daha olgun yaşlarda izleyiciyle buluşacak. Bu nedenle Orhan’ı canlandıracak yeni oyuncunun kim olacağı merakla bekleniyor. Yapım ekibinin hem Osman’ın yaşlı halini oynayacak hem de Orhan karakterini taşıyacak isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yeni sezonla birlikte dizide hem dönem hem de tempo açısından önemli değişikliklerin olacağı konuşuluyor.