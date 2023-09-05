Kuruluş Osman dizisine süper transfer

Atv’nin fenomen dizisi “Kuruluş Osman”ın 5. Sezonu merakla bekleniyor. Bozdağ Film imzalı dizi Osman beyli son sezon olacak. Burak Özçivit’in “Berber” filminin çekimlerini tamamladıktan sonra dahil olacağı diziye yeni bir aile daha katılıyor. Son gelen haberlere göre Emre Dinler’in ardından bir flaş isim daha ekibe dahil oldu.

Özellikle “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”daki performansıyla hafızalarda yer eden Sevil Akı, “Kuruluş Osman”ın ekibine güç katacak. Dizinin kadrosuna ayrıca her sezon olduğu gibi yine çok sayıda yeni oyuncular dahil olmaya devam edecek. Zaman atlamasıyla beraber hikâyede ilerleyen dönemde Orhan’lı yıllar başlayacak.