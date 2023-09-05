Kuruluş Osman dizisine süper transfer

Bozdağ Film imzalı atv’nin “Kuruluş Osman” dizisinin 5. Sezon hazırlıkları bütün hızıyla sürüyor. Dizinin yapımcıları yeni sezon için süper bir oyuncuyla daha anlaştı.

Kuruluş Osman dizisine süper transfer

Atv’nin fenomen dizisi “Kuruluş Osman”ın 5. Sezonu merakla bekleniyor. Bozdağ Film imzalı dizi Osman beyli son sezon olacak. Burak Özçivit’in “Berber” filminin çekimlerini tamamladıktan sonra dahil olacağı diziye yeni bir aile daha katılıyor. Son gelen haberlere göre Emre Dinler’in ardından bir flaş isim daha ekibe dahil oldu.

sevil-aki-1-1024x1024.jpg

Özellikle “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”daki performansıyla hafızalarda yer eden Sevil Akı, “Kuruluş Osman”ın ekibine güç katacak. Dizinin kadrosuna ayrıca her sezon olduğu gibi yine çok sayıda yeni oyuncular dahil olmaya devam edecek. Zaman atlamasıyla beraber hikâyede ilerleyen dönemde Orhan’lı yıllar başlayacak.

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Sinop’ta huzur ve güven uygulaması Güncel
Sinop’ta huzur ve güven uygulaması
Rusya’yı sarsan suikast. Üst düzey general telefonunu açtı, havaya uçtu Dünya
Rusya’yı sarsan suikast. Üst düzey general telefonunu açtı, havaya uçtu
İTÜ'de yemek ücretlerine son 2 ayda ikinci zam. Bu öğrenciler taş mı yesin? Güncel
İTÜ'de yemek ücretlerine son 2 ayda ikinci zam. Bu öğrenciler taş mı yesin?
Erick Bailly Beşiktaş için İstanbul'da Spor
Erick Bailly Beşiktaş için İstanbul'da
İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı Güncel
İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı
TEM’de durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilo eroin çıktı Güncel
TEM’de durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilo eroin çıktı
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Hayatının en önemli kararını açıkladı Magazin
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Hayatının en önemli kararını açıkladı