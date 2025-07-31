Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Burak Özçivit’in yerine geldi

Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yenilenen ve yönetmeni değişen Kuruluş Osman dizisiyle “Orhan bey” rolü için ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile görüşülüyordu. Yeni sezonunu Bülent İşbilen‘in yöneteceği dizinin yeni Orhan beyi Kızıl Goncalar’da Cüneyt karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Resmi açıklama da geldi. Kuruluş Osman‘ın yapım şirketi Bozdağ Film açıklama geldi: Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!”