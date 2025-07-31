Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Burak Özçivit’in yerine geldi

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Burak Özçivit’in yerine geldi

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit iddiaya göre yapımcıyla para konusunda anlaşamadığı için diziye veda etmişti. Dizinin senaryosunda zaman atlaması yaşanacağı söylenmişti. İlk önemli transfer gerçekleşti.

Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yenilenen ve yönetmeni değişen Kuruluş Osman dizisiyle “Orhan bey” rolü için ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile görüşülüyordu. Yeni sezonunu Bülent İşbilen‘in yöneteceği dizinin yeni Orhan beyi Kızıl Goncalar’da Cüneyt karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu oldu.

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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Resmi açıklama da geldi. Kuruluş Osman‘ın yapım şirketi Bozdağ Film açıklama geldi: Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!”

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