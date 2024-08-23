Kuruluş Osman'a sürpriz transfer

Kaynak: Haber Merkezi
Kuruluş Osman'a sürpriz transfer

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniliyor. 6. sezonu seyirciyle buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Kuruluş Osman Burak Özçivit’li yeni sezonuyla seyirciyle buluşacak. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezon oyuncuları şimdiden merak konusu oldu.

Dizinin yeni sezonu için yoğun bir hazırlık içinde olan Bozdağ Film geçen sezon final yapan “Bir Sevdadır”dan Ekin Mert Daymaz’ı, “Ateş Kuşları”ndan Erdem Şanlı’yı ekibe dahil etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Ateş Kuşları”ndan bir oyuncu daha diziye dahil oluyor. “Ateş Kuşları” dizisinin Kara’sı Ali Önsöz fenomen dizi “Kuruluş Osman”ın yeni oyuncuları arasında olacak.

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