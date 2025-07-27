Kuruluş Osman’da büyük değişim: Burak Özçivit’ten sonra yer yerinden oynadı

Kaynak: Haber Merkezi
Kuruluş Osman’da büyük değişim: Burak Özçivit’ten sonra yer yerinden oynadı

Her bölümüyle izleyicisini yıllar öncesine götüren Kuruluş Osman son günlerde gündemden düşmüyor. Burak Özçivit’in bölüm başı istediği rakam sonrası yapımcıyla arası açıldı. Özçivit’in diziden çıkmasının ardından diziyle ilgili flaş bir karar alındı.

2019 yılından beri Kuruluş Osman'da rol alan Burak Özçivit iddialara göre yeni sezon için bölüm başı 4 milyon TL istedi. Bu rakamı kabul etmeyen yapımcıyla arası açılan Özçivit, sosyal medya hesabından "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere" diyerek Kuruluş Osman'dan geçtiğimiz gün ayrıldığını duyurmuştu.

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SENARYO SİL BAŞTAN

Başrol oyuncusunun diziden çekilmesinin ardından Kuruluş Osman hakkında flaş bir karar alındı.

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Nurlan Zaliyev'in iddiasına göre; Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Bey yaşlandırılacak. Özge Törer’in de diziye devam edip etmeyeceği tam net olmazken kadroya 9’a yakın yeni oyuncu eklenecek. Yeni ekiple yeni sezon açılışı yapılacak. Mart-Nisan aylarında ise final ekranlara gelecek.

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