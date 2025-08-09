Kuruluş Osman’da neler oluyor? Burak Özçivit'in ardından o da ayrıldı

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanırken, yeni sezonda zaman atlaması ve hikaye değişikliği dikkat çekti. Diziden Burak Özçivit’in ayrılmasının ardından Bala Hatun’a hayat veren Özge Törer de diziden çıktı.

Başrol oyuncusu Burak Özçivit’in, bölüm başına 4 milyon TL ücret talep etmesi üzerine yapımcı Mehmet Bozdağ ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası diziden ayrıldığı öğrenildi. Özçivit’in yerine Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlandı. Diziye veda eden bir diğer isim ise 6 sezondur Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer oldu.

820x547-1733945621482.jpg

“BU VEDA SANA DEĞİL İLK GÖZ AĞRIM”

Törer, sosyal medyada yaptığı duygusal veda paylaşımında, “Hikayemiz 2019’da başladı ama ben nerden başlasam bilemiyorum… Bala Hatun, yüreğimde ömür boyu taşıyacağım derinlikte öyle güzel yer edindi ki, bu veda sana değil ilk göz ağrım. Tarihi bir şahsiyete hayat vermek büyük sorumluluk. Milyonlarca kalbe dokunduk. Senden çok şey öğrendim, iyi ki sen Bala’m” ifadelerine yer verdi.

1200x675-kurulus-osman-bala-hatun-oldu-mu-ozge-torer-diziden-ayrildi-mi-milyonlar-o-sahneye-kilitlendi-1739393553276.webp

ROL ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Törer, paylaşımında yapımcı Mehmet Bozdağ’a, rol arkadaşı Burak Özçivit’e, teknik ekibe ve izleyicilere teşekkürlerini sundu. Kuruluş Osman’ın yeni sezonu, yaşanan bu değişimlerle izleyicisi tarafından merakla bekleniyor.

202311101257133269-0x0-kurulus-osmanin-bala-hatunu-ozge-torer-kadinlar-o-donemde-de-guclu-1612179275954.jpg

ece09413.jpg

lo.webp

o-001.webp

ozge-2-850x541.jpg

