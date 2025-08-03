Kuruluş Osman'ın yapımcısından bir bomba daha! Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu getirilmişti

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için hazırlıklar sürüyor. Dizi başlamadan büyük ses getiren ayrılıkların yaşandığı projede başrol Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu getirilmişti. Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba bir hamle daha geldi. Usta bir oyuncuya daha teklif götürüldü.

Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'a sitem dolu veda! 4 milyon TL isteği kriz yaratmıştı

Dizinin başrolü Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi sonrası yapımcıyla arasında kriz çıktı.

Kuruluş Osman'dan ayrılan Özçivit yerine ise Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlandı. Yeni sezon öncesi peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizide yeni bir gelişme daha yaşandı.

USTA OYUNCUYA TEKLİF GİTTİ

Türk sinema ve dizi dünyasının değerli oyuncusu Nebahat Çehre, rol aldığı her dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle dikkat çekmişti ve oyunculuğuyla beğeni toplamıştı. Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'dan da ünlü oyuncuya teklif yapıldı. Çehre'nin yanıtının olumlu olup olmayacağı merakla bekleniyor.

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“Kuruluş Osman”ın yapımcısı Bozdağ Film’den usta oyuncu Nebahat Çehre'ye teklif gitti.

Usta oyuncuya daha önce Yıldız Çağrı Atiksoy’un hayat verdiği Malhun Hatun’un olgun yaşlarını canlandırmasının teklif edildiği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Cihan Ünal ve Nebahat Çehre karı kocaya hayat verecek, Mert Yazıcıoğlu da çiftin oğulları Orhan’ı oynayacak.

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Mart 1944’te Samsun’da doğdu. 1960 yılında Türkiye güzeli seçildi. Sahneye ilk defa İstanbul şehir tiyatrolarının çocuk bölümünde çıktı. İlk sinema filmi 1961 yapımı ‘Yaban Gülü’dür. Nebahat Çehre’nin çıkışını sağlayan ilk önemli çalışması, 1962 yılında Türker İnanoğlu’nun yaptığı ‘Kanun Kanundur’ filmidir. Sanatçı, 1965 yılından itibaren, yazar, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney ile birlikte kamera karşısına geçmiştir. ‘Seyit Han’ en önemli filmlerinden biridir. 1975 yılında sinemayı bırakan Nebahat Çehre, 1985’de yeniden sinemaya dönmüştür. 2000‘li yıllarda dizi sektörünün gelişmesiyle Çehre, ‘Haziran Gecesi, Candan Öte, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk’ ile ekranlarda fırtınalar estirmiştir. 2018 yılında Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Yuvamdaki Düşman’ isimli diziyle sevenleriyle buluşacaktır. 130’dan fazla sinema filmine sahiptir.

NEBAHAT ÇEHRE’NİN OYNADIĞI DİZİLER

Yuvamdaki Düşman / Olcay / 2018

Kara Para Aşk / 2014

A.Ş.K. / 2013

Muhteşem Yüzyıl / 2011

Aşk-ı Memnu / 2008

Candan Öte / 2006

Haziran Gecesi / 2004

NEBAHAT ÇEHRE’NİN OYNADIĞI FİLMLER

Kanlı Ocak / 2015

Dün Gece Bir Rüya Gördüm / 2006