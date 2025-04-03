Kurum'dan "Malatya Bakırcılar Çarşısı" paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Depremin yaralarını sarıyoruz, çarşılarımızı yeniden canlandırıyoruz, yeni ticaret alanları oluşturuyoruz. Güçlü bir ekonomiyle Türkiye’de daha nice hayatlar inşa edeceğiz” dedi.

Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı'nın inşasına ilişkin paylaşımda bulundu.

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Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz. Çarşılarımızı ihya ediyoruz. Yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var. Burası Malatya."

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Paylaşımda yer alan videoda, Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıllık esnaf olan 59 yaşındaki 4 çocuk babası Abdülkadir Tekgül'ün 6 Şubat depreminin ardından yaşadıklarına yer verildi.

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Geçici konteynerde çalıştığını, çarşı inşaatının hızla sürdüğünü belirten Tekgül, "Sayın Bakanım Murat Kurum'un varlığı bize gerçekten güç veriyor. Çünkü biz gördük, hızlandırdı. Bakırcı Pazarı bittiğinde dükkanımda oturup Sayın Bakanımla geçmiş günleri yad etmek istiyorum" dedi.

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