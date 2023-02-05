Kurumsal başarının yolu etkin iletişimden geçer

Gazeteci-Yazar Sinan Yurtkulu'nun başkanlığında faaliyet gösteren ajans, iş dünyasına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye başladı. Son olarak SY Ajansı'nın çözüm ortaklarından 'Etkin İletişim' hususunda Danışman Koç ve Eğitmen Onur Tuğman'ın Kahve Zinciri Cups & Clouds yönetici ve çalışanlarına verdiği eğitim büyük ilgi gördü. "İletişim; iyi bir diksiyon, beden dilini doğru kullanmak ya da iletişim teknolojilerine yatkınlıktan çok daha öte bir kavramdır" diyen Eğitmen Onur Tuğman, "İletişim, dış dünyadaki mesajları içsel algılayabilme ve iç alemindeki mesajları dış dünyaya aktarabilme marifetidir. Her türlü iletişimde algı ve aktarımların bir hedefe yönelik olması gereklidir" dedi. "Algılama, bu hedef yolunda çözümü bulmak, aktarma ise çözümü uygulatmaktır" prensibi ile eğitimini sürdüren Tuğman, şöyle konuştu:

"Kendimizi ancak aktardıklarımızla ifade edebiliriz. Bu sebepten, iletişimde etkin olmak çok önemlidir. Gerek günlük hayatımız gerek iş hayatımız olsun her alanda farklı insanlar ve kuruluşlarla ilişki kurmamız gerekebilir. Yaşamımızın tüm kademelerinde iletişim elzem ve mühimdir. İletişim; karşı tarafta davranış değişikliği yaratabiliyorsa sağlıklı ve etkindir. Sosyal hayatımızda olduğu kadar günümüzün çoğunu geçirdiğimiz iş yerlerinde de başarılı ve mutlu olabilmek için etkili bir iletişim şarttır. İş arkadaşları birbirini doğru anlayamıyorsa, müşteri ve çalışan anlaşamıyorsa sağlıklı bir iş ortamı oluşturulamaz. Bunun sonucu olarak başarısız bir iş ortamı sahnelenir. Sağlıklı bir iletişim için her birey önce kendini tanımalı, sonra farklı düşüncelere saygı göstermeli ve pozitif yaklaşımı tercih etmelidir. İyi bir ekip olmak, kişileri 'ben' olmaktan 'biz' olmaya yöneltirken yeteneklerin ve fikirlerin birleşip çoğalmasına imkân sağlar. Çeşitli renk, ses ve fikirlerin bir arada toplandığı ekip çalışmalarında doğru iletişimin kurulması, verimli işlerin ortaya çıkması ve kurum başarısının artmasını sağlayacaktır."

Tuğman, etkili iletişim neleri sağladığını ise şöyle özetledi: "Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, karşımızdakini daha iyi anlayabilmek, çatışmaları önleyebilmek ve yönetebilmek, problemleri öngörmek ve çözebilmek, insanlara düşüncelerimizi kabul ettirebilmek ve onlarda arzuladığımız davranış değişikliğini yaratabilmek için karşımızdaki kişiyi, ilişkiyi, durumu ve olayı denetleme ve yönetme becerisine sahip olmayı bizlere kazandırır."