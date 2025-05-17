Kurumsal yapay zekâda yeni dönem: Cohere, Ottogrid'i satın adlı

Yapay zekâ girişimi Cohere, pazarlama araştırmalarında otomasyon sağlayan ve Vancouver merkezli olan Ottogrid’i bünyesine kattı. Ottogrid kurucu ortağı Sully Omar, haberi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Satın almanın mali detayları paylaşılmadı. Omar, Ottogrid ürününün tamamen kapatılacağını fakat mevcut müşterilere geçiş süreci için yeterli zaman tanınacağını açıkladı.

HEDEF: ÖZEL YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI

Cohere, bu satın almayı gelir hedeflerini tutturamamasının ardından stratejik dönüşümünün bir parçası olarak gerçekleştirdi. The Information’ın haberine göre şirket, 2023 gelir hedefinin yüzde 85 altında kaldı. Ancak Reuters’a konuşan yetkililer, şirketin yıllıklandırılmış gelirinin son dönemde 100 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bu artışta, sağlık, kamu ve finans sektörlerine yönelik özel yapay zekâ çözümlerine odaklanılması etkili oldu.

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NORTH’A GÜÇ KATACAK

Ottogrid, 2023 yılında Cognosys adıyla Omar ve Homam Malkawi tarafından kuruldu. 2024 Ekim’inde yeniden markalanarak gelişmiş API’ler ve entegrasyonlarla donatıldı. Şirket, Google Ventures ve Replit CEO’su Amjad Masad gibi yatırımcılardan 2 milyon dolar fon toplamayı başardı. Ottogrid artık Cohere’in yeni nesil yapay zekâ uygulaması North’un gelişimine katkı sağlayacak. Cohere CEO’su Aidan Gomez, Ottogrid teknolojisinin North’a entegre edilerek çalışanların günlük işlerini daha üretken hale getireceğini söyledi.