Kurumsal yapı çöktüğü zaman!

Hatırlayın, sene başında gündemi işgal eden ana konu; özel hastaneleri mesken tutmuş olan ve “yeni doğan çetesi” olarak adlandırılan illegal yapıydı. Bu yapı devleti soymak, haksız kazanç elde edebilmek için yeni doğan bebeklere gerekli gereksiz, bilinçli bilinçsiz tıbbi müdahaleler yapmış ve en nihayetinde sadece devletin zararına değil bazı yeni doğan bebeklerin ölümüne de yol açmıştı.

Bu yeni doğan çetesi olayı kurumsal yapının çökmesi sonucunda ortaya çıkan gözünü para hırsı bürümüş, liyakatsiz ve kötü niyetli kişilerin sistemi ele geçirmesi ile ortaya çıkmıştı. Bedelini el kadar bebeklerin ödediği bu olayın detaylarını tüm Türkiye dehşet içinde izlemişti.

Sonra gündem 36’sı çocuk 78 kişinin yanarak feci şekilde hayatını kaybettiği Kartalkaya faciası kapladı...

Facianın adeta göz göre göre geldiği, gözünü para hırsı bürümüş patronların gerekli hiçbir önlemi almadığı ve kamu tarafından doğru düzgün denetlenmeyen bu koşullarda faaliyetine göz yumulan bir otelde 78 can yitirdik. Bu olayın sebebi de kurumsal yapının çökmesiydi.

Facia çok ama çok büyüktü ama bu facianın başlıca sorumluları olan Bolu Valisi ve Turizm bakanı istifa etmediler.

Bu arada Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla gözaltına alınan Menajer Ayşe Barım 27 Ocak'ta tutuklandı ve bu kapsamda bir çok ünlü sanatçı ifadeye çağrıldı. Bu dönemde aralarında İsmail Saymaz’ın da olduğu bir çok gazeteci için gözaltı kararları verildi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz ‘da bu dönemde gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yargı siyasallaşıp siyasetin emrine girince kurumsal yapısı çöktü ve ortaya böyle tuhaf sonuçlar çıktı.

Bu olaylar konuşulurken 19 Mart tarihinde siyasallaşan yargı gücünü sopa olarak kullanan iktidarın CHP’li Belediyelere karşı giriştiği haksız hukuksuz kayyum operasyonları başladı.

Recep Bey’in “belediyeleri silkeleyin” talimatı sonrasında başlayan bu operasyonlarda Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bir çok belediye başkanı ve çok sayıda bürokrat tutuklandı.

Bu haksız hukuksuz operasyonlara karşı anayasal hakkını kullanarak gösteri yapan bir çok öğrenci orantısız bir polis şiddetine maruz kaldı, ters kelepçe ile gözaltına alınıp tutuklandı.

CHP’ye yönelik bu operasyonlar sürerken yeni yeni bir çok başka olayda yaşandı örneğin duayen gazeteci Fatih Altaylı da tutuklandı.

Sadece bunlar mı?

Elbette hayır!

Örneğin 12 askerimiz yürütülen bir operasyon sırasında bir mağarada zehirlenerek, 2 askerimiz ise bölüklerinde susuzluktan öldü...

Bu son derecede vahim olaylar tamamen kurumsal yapının çökmesi ve sistemin liyakatsiz kişilerin eline geçmesi ile ortaya çıkmadı mı?

Sonra her yıl olduğu gibi bu yılda canım ormanlarımız yandı, bir türlü söndürülemedi. Üstelik bu orman yangınlarında bu güne kadar görülmedik bir facia yaşandı, yangınla mücadele eden 10 kişi yanarak hayatını kaybetti ve elbette ki bu olayın sebebi de kurumsal yapının çökmesi yönetimin liyakatsiz ellere geçmesiydi. Bu kadar vahim bir olay sonrasında bile Orman Bakanı istifa etmedi.

Milli Eğitim Bakanlığında LGS skandalı yaşandı, milyonlarca öğrencinin içine kurt düştü.

En son olarak da diploma skandalı patlak verdi ama Milli Eğitim Bakanı konular tamamen onun sorumluluğu çerçevesinde olmasına rağmen hala koltuğunda oturuyor, istifa etmedi.

Özellikle son olarak patlayan bu sahte diploma skandalı devlette kurumsal yapının tamamen çöktüğünün açık ve net bir göstergesidir.

Düşünebiliyor musunuz devletin resmi görevlilerinin imzalarını çalan bir çete devletin sistemine girmiş, ehliyetten diplomaya kadar bir çok resmi belge üretmiş ve satmış.

Ortaya çıkan bu çok vahim skandal kurumsal yapının tamamen çöktüğüne işaret etmektedir.

AKP’nin liyakat yerine sadakati ön plana alan kamu personeli seçme politikaları ile Mustafa Kemal Atatürk’ü “Deccal”, Türkiye Cumhuriyetini “yıkılması gereken kafir devlet” ve yaşadığımız ülkeyi “Dârü'l-harb” olarak gören liyakatsiz kadroların sistemi ele geçirmesi bu kurumsal çöküşe neden olmuştur ve demedi demeyin bu kadrolar ve bu kafa değişmeden bu kurumsal çöküş asla durdurulamaz...