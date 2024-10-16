Kurunic’ten Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran paylaşım

Fenerbahçe’de oynadığı futbolla beklentilerin altında kaldıktan sonra Kızılyıldız’a transfer olan Kurunic’ten sarı lacivertli taraftarları kızdıran paylaşım geldi.

31 yaşındaki oyuncu, Euroleague’de Fenerbahçe’nin Kızılyıldız’a mağlup olduğu maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bosna Hersekli oyuncu, maç sonucunu kalp emojileri ile paylaştı.

Kurunic’in paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Kızılyıldız’da oynadığı futbolla tepkilerin odağına yerleşen Kurunic, hem taraftarların hem de Sırp basınının sert eleştirilerine maruz kaldı.